S 16. avgustom bo v dolino Ravenske Kočne mogoče zapeljati le mimo zapornice, ki so jo postavili pri lovskem domu Pod Turni. Kot je povedal župan občine Jezersko Andrej Karničar, si že nekaj let prizadevajo umiriti promet v dolini. »Predvsem poleti na sončen konec tedna je obremenitev doline nevzdržna. Praktično pod vsako smreko vozniki potisnejo svoje vozilo. Na lep sončen dan smo našteli tudi več kot tristo avtomobilov,« je dogajanje orisal Karničar in dodal, da je bila zapornica sicer projekt, ki se ga je lotil že njegov predhodnik. »Gre za dolgotrajen proces, ki je zahteval spremembo prostorskega načrta.«

Cena dnevnega parkiranja znaša 10 evrov

Obiskovalci bodo v dolino Ravenske Kočne, od koder pohodniki nadaljujejo pot naprej do Velike babe, Golega vrha oziroma Češke koče, pa tudi do Skute ali Grintovca, mimo rampe lahko zapeljali le s plačilom parkirnine oziroma z dovolilnico, do katere bodo upravičeni krajani občine Jezersko. »Upravičencem se dovolilnica izda brezplačno na podlagi pisne vloge, ki je objavljena na občinski spletni strani v zavihku Vloge in obrazci. Tako kot za občane pa bo tudi za obiskovalce število parkirnih mest omejeno, saj bo maksimalno število motornih vozil v dolini Ravenske Kočne sto,« je povedal župan in dodal, da znaša cena dnevnega parkiranja deset evrov. Vsaj za zdaj je brezplačno parkiranje možno na parkirišču Pod Turni.

Ker se zavedajo, kako priljubljen je obisk doline Ravenske Kočne, so na občini ob sobotah in nedeljah organizirali javni prevoz, cena znaša 2 evra na osebo, za otroke do dopolnjene starosti štirih let v spremstvu odrasle osebe je prevoz brezplačen. Vozovnice lahko potniki kupijo pri vozniku na katerikoli od postaj. Avtobusna povezava poteka v obe smeri med postajami Planšarsko jezero, parkirišče Pod Turni, parkirišče Ravenska Kočna (skupna dolžina približno 3,5 km), in sicer med 7. in 12. uro in med 14. ter 17. uro.