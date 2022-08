Konec minulega tedna so tudi v Istri gasili cel kup požarov. Seveda, na pomoč so prihiteli znameniti kanaderji in njihovi malo manjši bratranci, zračni traktorji. En požar pa je bil še posebno vroč, in sicer nedaleč od slikovitega Rovinja. Natančneje tik za znamenito plažo Punta križ. »Požar se je razvil v bližini velikega števila turistov. Na srečo ni bil nihče ogrožen. Zavladala je panika, situacija je bila hitro pod nadzorom,« je za Glas Istre dejal poveljnik istrske civilne zaščite Dino Kozlevac. Zakaj je bil ta požar še posebno vroč, se boste vprašali nepoučeni. Hja, kako naj zdaj to razložimo. Ker gre pač za vročo plažo, kajne. Kjer se redno počne marsikaj vročega. Nič čudnega, da je, ko se je začel valiti dim, zavladala panika …