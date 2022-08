Pretekli teden na borzah se je začel z manjšim upadom tečajev na delniških trgih. Na podjetniškem področju sta namreč sive lase investitorjem povzročili aktualni objavi poslovanja dveh pomembnih družb iz sektorja polprevodnikov. Vodstvi podjetij Nvidia in Micron sta vlagatelje opozorili na opešano povpraševanje po teh strateško pomembnih proizvodih.

Vlagatelji so z nestrpnostjo čakali na objavo enega izmed najbolj vročih podatkov v zadnjih tednih: podatek o ameriški inflaciji. Sreda je prinesla olajšanje, saj je bila julijska rast cen v ZDA nižja od pričakovanj analitikov. Glede na lanski julij so se cene izdelkov in storitev v povprečju zvišale za 8,5 %. Še nekaj mesecev nazaj bi se taka številka zdela neverjetno visoka, a v financah se stvari hitro spreminjajo in vlagatelji so pozdravili znižanje inflacije z junijskih 9,1 %. K pozitivnemu gibanju borz je pripomogel tudi podatek o inflaciji na strani proizvajalcev. Prvič po aprilu 2020 so se namreč cene na mesečni ravni znižale. K rasti delnic je pripomogel tudi podatek o številu prošenj za pomoč brezposelnim, ki se je povzpel na 9-mesečni vrh. Na prvi pogled negativna informacija pa je včasih pozitivna za trge. V tem primeru zvišano število brezposelnih pomeni nižji pritisk na rast plač in posledično delno tudi na inflacijo.

Vseeno pa so vodilni uslužbenci ameriške centralne banke (Fed) umirili žogico. Iz njihovih izjav je bilo možno razbrati, da inflacija še ni premagana, poleg tega pa so opozorili, da bodo nadaljevali z dvigi obrestnih mer. Ne pozabimo, inflacija je še vedno bistveno višja od ciljne, ki znaša 2 % na letni ravni. Trg je prve znake umirjanja inflacije sprejel kot luč na koncu tunela in finančniki so bili pozitivno razpoloženi. Še posebej visoko rast so dosegle delnice družb z visokimi pričakovanji glede prihodnjih rasti dobičkov, kamor pogosto spadajo tehnološke družbe. Od letošnjega dna v sredini junija je indeks NASDAQ pridobil kar okoli 20 %. Slabo petino v mesecu dni je znašala tudi rast indeksa S&P 500, ki od svojega rekorda tako zaostaja samo še dobrih 10 %.

V Evropi je bil precej pozornosti deležen podatek o upadu BDP v Združenem Kraljestvu. Njihova ekonomija se je skrčila za 0,6 % na mesečni ravni, na četrtletni pa za 0,1 %. Če se bo njihova ekonomija skrčila tudi v tretjem četrtletju, bo to pomenilo, da bodo v tehnični recesiji še pred začetkom zime, kot so napovedali v njihovi centralni banki v preteklem tednu.

Na drugi strani Kitajska nadaljuje s svojo ničelno toleranco do koronavirusa. Poleg tega se težave v njihovem nepremičninskem sektorju nadaljujejo. Sektor je v krču, saj so se pogoji financiranja močno zaostrili, nekateri kupci pa so celo ustavili mesečna plačila za njihova še nezgrajena stanovanja, saj ne verjamejo več, da bodo stanovanja sploh kdaj videli. V prvem polletju se je prodaja novih stanovanj skoraj prepolovila. Pozitivna stvar, ki jo je prinesla šibka kitajska ekonomija, pa je nizka kitajska inflacija, ki je z 2,7 % na letni ravni bistveno nižja od večine razvitega sveta in pušča manevrski prostor za uvedbo spodbujevalnih ukrepov partije.