Poljske reševalne službe so danes sporočile, da so iz reke Odre, ki teče vzdolž dela nemško-poljske meje, in manjše reke Ner odstranile 98 ton poginulih rib. Ner izvira južno od Lodža in se izliva v reko Varto ter nima nobene povezave z Odro. Po navedbah poljskih oblasti so mrtve ribe našli tudi južno od pristaniškega mesta Szczecin v kanalih, povezanih z Odro.

Severno od Szczecina leži Szczecinska laguna, v katero se izliva Odra. Vodne povezave iz lagune, ki meri 900 kvadratnih kilometrov, vodijo tudi do Baltskega morja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljske in nemške oblasti medtem še naprej iščejo vzrok okoljske nesreče. Prve ugotovitve testov mrtvih rib, ki jih je opravil nemški državni laboratorij, potrjujejo, da te niso vsebovale posebej visokih vrednosti težkih kovin, kot je živo srebro.

Vseeno je tiskovni predstavnik nemškega ministrstva za okolje zvezne dežele Brandenburg Sebastian Arnold povedal, da strokovnjaki trenutno še ne morejo povedati, ali je za množično umiranje rib v reki Odri kriv en sam vzrok ali več njih.

»Ugotovili smo veliko količino soli in visoko vsebnost kisika. Državni laboratorij medtem preučuje nadaljnje vzorce vode iz različnih dni in različnih merilnih mest ter več vzorcev ribjih ostankov,« je še dodal.

Rezultati rednih testov v zadnjih 31 dneh na spletni strani laboratorija kažejo, da so se nekatere vrednosti v reki od 7. avgusta dalje dramatično spremenile. Vsebnost kisika, vrednost pH, motnost in druge vrednosti so se nenadoma povečale, medtem ko se je količina nitratnega dušika znatno zmanjšala.

Zaradi množičnega pogina rib so nemške oblasti prebivalce že opozorile, naj se njihovi hišni ljubljenčki in živina ne dotikajo vode. Več okoljevarstvenih skupin je za pogin rib okrivilo pomanjkanje čezmejnega sodelovanja.

Pomoč pri preiskavi in reševanju množičnega pogina rib v reki Odri je danes ponudila tudi Evropska komisija, ki je že v stiku z Varšavo, da bi ugotovila, kaj Poljska potrebuje in kakšno strokovno znanje ji lahko zagotovi.

Pomoč komisije sledi ponedeljkovim pogovorom med poljsko ministrico za okolje Anno Moskvo in evropskim komisarjem za okolje, ribištvo in oceane Virginijusom Sinkevičiusom. Komisar naj bi se danes popoldne pogovarjal tudi z nemško ministrico za okolje Steffi Lemke.