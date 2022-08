Med ubitimi v divjanju z avtomobilom sta bila devet tednov star dojenček in njegov oče, ob tem pa še tri ženske, stare 25, 52 in 73 let. Deželno sodišče v Trierju se je strinjalo s tožilstvom, da je storilec s svojim dejanjem poskušal ubiti ali poškodovati čim več ljudi.

Sodišče je ob tem odredilo namestitev storilca v psihiatrično bolnišnico z visoko stopnjo varovanja. Glede na poročilo psihiatra je namreč 52-letnik trpel za paranoidno shizofrenijo. Bil je tudi pod vplivom alkohola - v krvi so mu po incidentu izmerili 1,4 promila.

Strokovnjak na sodišču je dejal, da se je obtoženec imel za žrtev »obsežne državne zarote« in je menil, da ga oblasti preganjajo, mu prisluškujejo in ga nadzorujejo. Sicer je med sojenjem dejal, da se kaznivega dejanja ne spominja.

Razen tega je ves čas sojenja molčal. Po navedbah tožilstva je bil samski, brezposeln, brez stalnega prebivališča in jezen ter razočaran zaradi osebnih življenjskih okoliščin, še navaja dpa.