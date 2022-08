Cestni alarm: gneča na mejnih prehodih, za vstop v državo se čaka do dve uri

Po podaljšanjem koncu tednu je promet na slovenskih cestah povečan tudi danes. Na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje osebna vozila na vstop v državo čakajo med eno do dve uri. Po podatkih prometnoinformacijskega centra so manj obremenjeni prehodi Obrežje, Jelšane, Metlika, Slovenska vas in Sočerga, kjer se čaka do pol ure.