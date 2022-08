Na današnji novinarski konferenci so generalni direktor Wolt Slovenija Clemens Brugger, regionalni vodja za kurirje v podjetju Glovo Blaž Marolt in župan občine Ljubljane Zoran Janković predstavili rešitev zoper dostavljalce hrane, ki po njihovem mnenju zaradi svoje hitrosti ogrožajo pešce in peške v središču mesta. V zadnjem času so namreč zaznali več pritožb s strani meščanov – na dan jih prejmejo od tri do deset – zato so se odločili, da z lepljenjem identifikacijskih številk pričnejo že danes.

»Nekdo, ki se mu tako mudi, da mora hitro voziti z motorjem v peš coni, si je vzel toliko časa, da je napadel naša dva redarja. Za to pa ima čas, da se z njima skuša pretepati. Imeli smo tudi zelo veliko pritožb meščank in meščanov, govorimo o Čopovi ulici, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju. Tam jim je bolj zanimivo voziti med ljudmi in pokazati svojo moč,« je dejal Zoran Janković, pri tem poudaril, da »nobenemu nihče nič ne jemlje, predvsem pa ne mestna občina. Gre za red, ki ga je treba spoštovati.«

Na tovrstno ravnanje dostavljalcev hrane so sicer opozarjali že v preteklih mesecih, zadnje tri mesece pa so začeli resneje premlevati predloge in se na koncu odločili, da so najboljša rešitev identifikacijske številke na nahrbtnikih, v katerih dostavljalci prevažajo hrano. Če to ne bo zadostovalo, je naslednja stopnja seja mestnega sveta, kjer naj bi se po besedah župana soglasno odločili, da se prepove dostava hrane z vozili v središču mesta. »Sprejeti predlog je torej najmanj boleč, vsak bo imel na torbi svojo številko, in če je res samo peščica kršiteljev, bodo že oni uredili,« je povedal župan. Pri tem dodaja, da redar dostavljalca ne more kaznovati na podlagi pritožbe, ampak le, če je priča sami kršitvi.

»Naš skupni cilj je varen promet za vse – za prebivalce in za naše dostavljalce. Velika večina jih že danes dostavlja brez kršenja prometnih pravil in pravočasno, torej gre za peščico kršiteljev. Te želimo identificirati lažje, a ne bomo jih kaznovali mi, to je naloga redarjev in policije. Mislim, da smo našli rešitev, ki zna biti koristna za vse,« je povedal generalni direktor Wolt Slovenija Brugger. Dejal je, da gre v primerih pritožb s strani restavracij vedno za iste dostavljalce. Z njimi se v podjetju sicer pogovorijo, a kaznovanje ostaja stvar redarstva in policije. »Če bomo dobili več pritožb glede iste osebe, lahko pride tudi do prekinitve pogodbe,« je še dodal direktor.

Na vprašanje, ali se bo položaj sicer prekarnih delavcev s tovrstnim nadzorom poslabšal, je župan odgovoril nikalno in dejal, da »tisti, ki oceni, da ni dovolj plačila, gre lahko delat kot natakar. Tudi tam so se urne postavke dvignile,« in dodaja, da če menijo, da ne bodo dovolj hitro zaslužili, bo tudi Wolt primoran dvigniti urno postavko, če bo zaradi tega izgubil večje število zaposlenih. Direktor Wolta je na vprašanje odgovoril, »da so dostavljalci zadovoljni, saj jim tovrstna oblika omogoča fleksibilnost in dober zaslužek. S tega razloga si jih večina ne bi želela biti redno zaposlenih, tudi če bi imeli to možnost.« Dodal je, da se na evropskem nivoju že pogovarjajo v smeri povečevanja varnosti te oblike dela, ne da bi bili dostavljalcem odvzeti »svoboda in fleksibilnost«.

Generalni direktor Wolt Slovenija sicer meni, da dostavljalci hitijo predvsem zato, ker želijo v čim krajšem času zaključiti naročilo, da potem lahko sprejmejo novega, in ne zato, ker bi imeli v podjetju nerealne cilje in časovna pričakovanja za dostavo. »Mi nikomur ne težimo, da bi moral hitreje dostaviti, to je odvisno od vsakega posameznika,« je še dodal direktor. Dostavljalec Wolta Tomo Borković je to potrdil in dejal, da imajo dostavljalci pravico do zavrnitve dostave, če ugotovijo, da za njo nimajo dovolj časa. »Ni potrebe po hitenju. Če pa bodo številke pomenile dokončno rešitev, jo z veseljem sprejmemo tudi motoristi, ne glede na to, da že imamo registrske tablice,« je še dodal dostavljalec.

Janković je identifikacijske številke na nahrbtnikih primerjal z registrskimi tablicami in podal primer: »Nam se vsem zdi normalno, da imamo registrske tablice na vozilih. Ko zapeljemo prehitro na radarju, dobimo lep pozdrav. Tu mi nismo nič drugega naredili, imejte številke na svojem nahrbtniku, da vsi vidijo. Za tistega, ki bo spoštoval red, ne bo nobenih težav.«