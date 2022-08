Zaradi požara na območju občine Civitella di Romagna blizu Riminija so evakuirali deset ljudi. Na videoposnetku, ki so ga posredovali italijanski gasilci, je videti gost dim na hribovitem območju. Gašenje tega požara otežuje močan veter, ki vedno znova razpihuje ogenj.

Na Siciliji pa požar vzhodno od Palerma ogroža nekaj hiš, iz katerih so evakuirali ljudi. V njih so namreč jeklenke, ki bi lahko eksplodirale in tako povzročile veliko škodo.

Požari v naravi so pogosto posledica malomarnega ravnanja ali so delo požigalcev. Zaradi letošnje suše, ki je po ocenah strokovnjakov posledica podnebnih sprememb, se hitro širijo.

Po podatkih evropskega informacijskega sistema glede gozdnih požarov (EFFIS) je letos do 13. avgusta v Italiji pogorelo že okoli 420 kvadratnih kilometrov površin. To je več, kot znaša povprečje zadnjih 15 let za to časovno obdobje. EFFIS v teh izračunih upošteva le požare, ki prizadenejo 30 hektarjev površin ali več, še navaja dpa.