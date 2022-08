Ta recept je idealen za poletni čas, saj ne le, da vsebuje jajčevec, ki so takrat v sezoni, ampak tudi gorčična semena, ki jih v tem času uporabimo za vlaganje. Ko jih med pripravo jedi damo v olje, je najbolje, da kozico pokrijemo, ker rada pokajo.

Najprej pa še nekaj idej za pripravo jedi z jajčevci:

•Božanski v pečici ocvrti jajčevci

•Čudovit namaz iz jajčevcev

•Polenta po primorsko z ocvrtimi jajčevci

•Curry iz jajčevca na kvinoji

•Pica iz jajčevcev

•Rižota s korenčkom in jajčevcem

Priprava špagetov v kremni omaki z jajčevci je nadvse enostavna in dokaj hitra. Za pripravo potrebujete:

•jajčevec (enega velikega ali več manjših),

•špagete (polnozrnate ali navadne, lahko tudi katere koli druge testenine),

•čebulo (lahko tudi šalotko ali por),

•česen in ingver (če nimate svežih, uporabite sušena – 1/2 žličke suhega česna in 1/4 žličke suhega ingverja),

•kokosovo mleko (če uporabite tisto v konzervi, se ne ustrašite dejstva, da je ponavadi na vrhu kokosova •smetana, na dnu pa kokosova voda, ki ju oboje dodajte) in

•veliko odličnih začimb (kumin, garam masala, gorčična semena).

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

olivno olje

1 jajčevec

sol in poper po okusu

1 žlička mletega kumina (kumin, ne kumina)

1 žlica gorčičnih semen

1 kos svežega ingverja

2 stroka česna

1 žlička čilijevih kosmičev (neobvezno)

1/2 (rjave) čebule

1 žlička garam masale

2 žlici paradižnikove kaše ali 1 žlica paradižnikovega koncentrata

4 dcl kokosovega mleka

peteršilj za okras

PRIPRAVA

V večji kozici segrejte olje in na segretem prepražite na kocke narezan jajčevec. Malo ga posolite in popoprajte. Ko se zmehča, popečene kocke prenesite v skodelico in prihranite za kasneje.

V kozico dajte še malo olja in na segretega stresite kumin in gorčična semena. Pozor, zaradi vročine bodo semena pokala, zato kozico raje pokrijte. Pražite 30 sekund, potem pa v kozico stresite nariban česen in nariban ingver ter čilijeve kosmiče in pražite še 30 sekund.

Nato v kozico stresite čebulo in jo pražite približno minuto, da se malo zmehča, potem pa v kozico zlijte kokosovo mleko in paradižnikovo kašo ter potresite z garam masalo. Ko tekočina zavre, v omako stresite kocke jajčevca in premešajte. Pokrijte in kuhljajte toliko časa, da skuhate špagete, približno 10 minut. Medtem, ko se špageti kuhajo, omako vmes enkrat premešajte.

Omako poskusite in dosolite, če je potrebno. Vanjo umešajte skuhane špagete in nežno premešajte.

Špagete servirajte na krožnik, jih okrasite s sesekljanim peteršiljem ter postrezite.