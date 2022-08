»Imamo res zelo široke ciljne populacije, zelo radi pa delujemo skupnostno in medgeneracijsko, zato v svoje aktivnosti redno vključujemo ljudi z različnimi ozadji, iz različnih kulturnih okolij, z različnimi znanji in izkušnjami. Vključevanje vseh nam je zelo pomembno,« poudarja Kristina Debenjak. »Že več kot petnajst let imamo odprte treninge na ljubljanski Pedagoški fakulteti, kjer se nam lahko pridružijo vsi, ki jih to zanima, starejši, mladi, študentke, otroci, družine, priseljenke, begunci; pač vsi ljudje, ker so treningi tudi brezplačni.«

Kristina Debenjak pojasnjuje, da v cirkusu vedno izhajajo iz osebe, ki je tam. »Za nas je proces pomembnejši od končnega rezultata ali cilja. Največ pozornosti posvečamo temu, da se skupaj učimo, da spoznavamo sebe, da krepimo svoje močne točke. Verjamemo, da vsak lahko dela cirkus, samo najti je treba pristop, ki neki osebi najbolj ustreza.«

Cirkus je tako širok in pester, da vsak lahko najde cirkuško veščino, ki mu je blizu. Kristina Debenjak je recimo najprej poskusila s človeškimi piramidami in partnerskimi akrobacijami, saj jo je fasciniralo, kaj lahko ljudje skupaj zgradijo in kakšne zmožnosti ima naše telo. »Ko si mislimo, da nekaj ni možno, pa je. To me je na začetku najbolj navduševalo.« Sčasoma je šla skozi vse veščine, saj jo je v cirkuški skupnosti zmeraj kdo spodbudil, naj kaj poskusi, ali pa je kdo kaj vadil in je potreboval pomoč. »Danes znam početi tudi stvari, za katere si res nisem mislila, da bi jih lahko obvladala, recimo žongliranje ali hojo po vrvi. Tudi ogenj sem že vrtela, no, bruhala ga pa še nisem. Ni nujno, da smo vsi za vse, haha.«

Cirkuški tabor na Mačjem hribu

Pravkar na Mačjem hribu pri Truškah v mestni občini Koper v organizaciji Cirkokroga poteka cirkuški tabor za mlado in staro. »Na Mačjem hribu smo že sedmo poletje. Prejšnja poletja smo tam večinoma izvajali mednarodne mladinske izmenjave, letos pa smo priredili lokalni cirkuški tabor. Skupina mladih je samoorganizirano vzpostavila program, v katerem si izmenjujejo znanja, se učijo različnih cirkuških veščin in drugih veščin, ki jih želijo izmenjati ali podeliti. Ob tem se urijo tudi v sobivanju v skupnosti, kuhanju, skrbi za prostor. Vsako leto v času tabora priredimo skupnostni dogodek, v katerega vključimo lokalno skupnost. Letos, minulo nedeljo, smo si zamislili 'odprti oder', na katerem je vsak lahko pokazal, kar je želel, imeli smo tudi delavnice za otroke, poslikavo obraza, lokalci so pekli pice ...« pravi Kristina Debenjak.

»Cirkus je kraj druženja in izmenjave. Nudi odprt prostor za dojemanje in izražanje tega, kar smo, in možnosti, da se preizkusimo v stvareh, za katere si sploh ne bi mislili, da jih bomo kdaj znali početi. Nudi spoznanje, da smo sposobni marsičesa, le da moramo to včasih še odkriti. Cirkus je podporno okolje, je neomejena možnost za ustvarjalnost, eksperimentiranje, predvsem pa priložnost, da gradimo samozaupanje in samozavest, da odkrivamo sami sebe in skupnost, v kateri želimo bivati. Skupnost, skupina, ki se medsebojno podpira, je izhodiščna točka vsakega cirkusa.«

»Ponosna sem, da društvo Cirkokrog obstaja že sedemnajst let. Veliko tistih, ki so nas spoznali kot mladostniki, je danes aktivnih članic in članov društva, cirkus in cirkuška pedagogika pa sta oblikovala velik del njihove, naše življenjske poti. Lepo je, kako ohranjamo skupne vrednote, prepričanja, kako gradimo vedno nove projekte, in zelo je navdihujoče, ko te projekte prevzemajo, soustvarjajo in ustvarjajo vedno novi ustvarjalni ljudje,« pravi Kristina Debenjak.

Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko Cirkokrog Na naslednjem potovanju po spletu se nujno ustavite v cirkuškem šotoru na www.cirkokrog.com, kjer vas bodo pričakale pisane galerije cirkuških vragolij, taborov in delavnic, ki jih društvo Cirkokrog redno izvaja v Ljubljani in v številnih drugih krajih po Sloveniji. Slej ali prej se bo na spletni strani, pa tudi na njihovem FB profilu, pojavil urnik rednih odprtih vaj in delavnic, ki jih bodo začeli izvajati enkrat konec septembra na ljubljanski Pedagoški fakulteti, v Športnem društvu Tabor (v sodelovanju z njimi bodo tam letos odprli tudi otroško skupino) in na osnovni šoli Polje. Aktivna bo tudi primorska podružnica v bližini Nove Gorice, kjer bodo izvajali izobraževalni vikend in redna srečanja. Cirkokrog si lahko povabite tudi na dom: izvajajo cirkuške delavnice za zelo različne generacije, odprte festivalske delavnice, zaprte delavnice za izbrane skupine – npr. za otroke na osnovni šoli ob kulturnih ali tehniških dneh, izobraževanja mladinskih in pedagoških delavcev, delavnice za kolektive, ki bi se radi bolje povezali med seboj in pridobili nova znanja. Zelo radi pa delajo tudi projektno, ko se z eno skupino kontinuirano srečujejo dalj časa in na koncu ustvarijo cirkuško predstavo. Dovolj je, da ekipi pišete na cirkokrog@cirkokrog.com, in skupaj se boste dogovorili o načinu sodelovanja, ki bo kar najbolj osrečil vse sodelujoče. Z vsemi temi aktivnostmi počasi, a zanesljivo potujejo proti velikanskemu cilju, čisto pravemu cirkuškemu šotoru, za katerega hvaležno zbirajo tudi donacije, saj si želijo cirkus in njegove odprte, vključujoče in ustvarjalne prostore zapeljati v vse, še tako majhne vasi, tudi tiste čez sedem gora in sedem voda. Pomagajte: Cirkokrogu lahko namenite delež svoje dohodnine! Za prijazne vragolije in pisan svet!