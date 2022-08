Praznik Marijinega vnebovzetja, v italijanščini ferragosto, je v Italiji sinonim za vrhunec turistične sezone. Tudi zaradi predvidenega prihoda turistov iz sosednje države je v petek direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj dejal, da se tega dneva najbolj boji in da se je zelo razveselil oblakov.

Meteorološke postaje v slovenski Istri so od petka do včeraj zabeležile približno 3 milimetre padavin, minulo noč pa nekaj več kot 10, je razvidno s spletnih strani Agencije RS za okolje. Z Rižanskega vodovoda so sporočili, da je dež prinesel predvsem osvežitev in za nekaj dni olajšal kritične razmere. Po podatkih podjetja pa so razpoložljive količine na vseh virih še vedno na minimumu.

Poraba pitne vode iz sistema Rižanskega vodovoda se je v preteklih dneh pričakovano povišala in včeraj dosegla 29.500 kubičnih metrov oziroma 342 litrov na sekundo.

Uprava RS za zaščito in reševanje je povečala število velikih avtocistern, s katerimi zasebniki prevažajo vodo s Planinskega polja v vodarno Cepki. Po zadnjih podatkih javnega podjetja so tako iz Unice dobili več kot 3100 kubičnih metrov na dan.

Količine iz drugih virov ostajajo podobne kot v minulem tednu: iz podtalnice reke Rižane 150 litrov na sekundo, iz Kraškega vodovoda Sežana 100 litrov na sekundo, iz Istrskega vodovoda Buzet 50 litrov na sekundo in iz črpališča Gabrieli pri Sečovljah 30 litrov na sekundo.

Z Rižanskega vodovoda sporočajo, da še naprej vračajo del načrpane podtalnice v strugo Rižane. Pretok reke je bil sicer v teh dneh skoraj ves čas manjši od ekološko sprejemljivega, kot ga določa vodno dovoljenje. Skozi merilno mesto pod Kubedom bi moralo teči najmanj 110 litrov vode na sekundo, po informativnih podatkih s strani Agencije RS za okolje pa je bil včeraj povprečni pretok 95 litrov na sekundo, v prejšnjih dneh pa še nekaj manjši.

Upoštevanje vseh omejitev in varčevanje pri porabi bo tudi v naslednjih dneh ključno za nemoteno oskrbo z vodo, opozarjajo na Rižanskem vodovodu.