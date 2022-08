V prvih sedmih mesecih lanskega leta je bilo požganih 16.153 hektarov površin, letos pa 51.962 hektarjev, kar je za 221 odstotkov več.

V minulem letu so zabeležili 8833 požarov, letos pa 11.323, kar je za 30 odstotkov več.

Med smrtnimi žrtvami je bil letos tudi gasilec, ki je izgubil življenje 31. julija med gašenjem požara pri Zatonu Dubrovačkem.

Število ranjenih se je letos v primerjavi z lani povečalo za 42 odstotkov. Poškodovanjih je bilo 110 ljudi, lani pa 77.

Za 30 odstotkov več kot v lanskem letu je bilo letos tudi intervencij letal pri gašenju požarov.

Hrvaške letalske sile so sodelovale tudi pri gašenju na Krasu v Sloveniji ter v Bosni in Hercegovini. Na Krasu so slovenskim gasilcem pomagali tudi pripadniki gasilskih enot iz Pulja, Poreča, Umaga in Pazina.