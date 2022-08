Tiskovni predstavnik visokega zunanjega političnega predstavnika EU Josepa Borrella, ki je koordiniral pogajanja, je danes povedal, da so odziv Irana na predlog EU prejeli v ponedeljek pozno zvečer.

»Preučujemo ga in se posvetujemo z drugimi podpisnicami JCPOA in ZDA o nadaljnjih korakih,« je dodal. Tudi iz Washingtona so v ponedeljek sporočili, da bodo Borrella obvestili o odzivu ZDA na zadnji osnutek besedila sporazuma, ki ga je predstavil prejšnji teden.

V EU so pred tem minuli teden izrazili pričakovanje, da se bosta Teheran in Washington »zelo hitro« odzvala na besedilo predlaganega dogovora, s katerim naj bi rešili iranski jedrski sporazum. Odzvale naj bi se tudi preostale podpisnice sporazuma. Šlo naj bi za »končen« predlog sporazuma.

Iranska tiskovna agencija IRNA je medtem danes poročala, da bo sporazum sklenjen, če se bodo ZDA na odgovor Irana odzvale »realistično in fleksibilno«. Neimenovan iranski diplomat je po poročanju agencije dejal, da so »predlogi EU sprejemljivi, če bodo Iranu zagotovili jamstva glede sankcij« ter nerešenih vprašanj med Teheranom in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA).

Potencialna možnost dogovora, ki bi lahko med drugim privedel do odprave ameriških sankcij proti iranski naftni industriji, je že pripomogla tudi k padcu cen nafte na svetovnih trgih.

Cilj pogajanj je sicer predvsem vrnitev ZDA k sporazumu, iz katerega so se umaknile leta 2018 v času bivšega predsednika Donalda Trumpa, ter odprava sankcij proti Iranu v zameno za to, da Teheran začne znova spoštovati zaveze iz sporazuma iz leta 2015.

Tega je Iran sklenil s šesterico velikih sil - ZDA, Rusijo, Kitajsko, Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo, vključeval pa je odpravo sankcij proti Teheranu, ki je moral v zameno omejiti svoj jedrski program s ciljem, da ne bi mogel razviti jedrskega orožja.