Poleg Prebega sojenje poteka še proti Švedu Matthiasu Gustavssonu ter Britancem Dylanu Haelyju, Andrewu Hillu in Johnu Hardingu. Obtožnica tožilstva proruske samooklicane Ljudske republike Doneck jih med drugim bremeni kaznivih dejanj urjenja za teroristične dejavnosti in sodelovanja v oboroženem spopadu v vlogi plačanca.

Prebeg se je izrekel za nedolžnega. Izjavil je, da so bile njegove dolžnosti na bojišču omejene na spremljanje položajev nasprotnika in ni sodeloval v oboroženih spopadih proti ruskim silam. Zadnji naboj naj bi izstrelil pred začetkom vojne v Ukrajini, pišejo ruski mediji, ki so lahko spremljali sojenje.

Krivdo so zavrnili tudi preostali štirje obtoženi. Gustavsson je dejal, da je podpisal pogodbo, ne da bi jo prej preučil, in dodal, da ni deloval na prvi bojni liniji, ampak je samo varoval vhod v tovarno Iljič v Mariupolju. Healy in Hill sta povedala, da sta v Ukrajino prišla kot prostovoljca, Harding pa je odklonil pričanje.

Smrtna kazen po poročanju ruske tiskovne agencije Tass grozi Prebegu, Gustavssonu in Hardingu.

Prebega so ruske sile zajele maja pri Mariupolju. V Ukrajino je prispel že pred več kot enim letom in postal pripadnik 1. bataljona 36. brigade mornariške pehote, ki se je borila ob Mariupolju. Gre za uradno enoto ukrajinske vojske, ki vključuje nekdanji ukrajinski prostovoljni bataljon Azov, ki je kasneje postal del redne ukrajinske vojske.

Sodišče samooklicane Ljudske republike Doneck, ki ga mednarodna skupnost ne priznava, je v začetku maja na smrt obsodilo maroškega državljana Saauduna Brahima ter Britanca Aidena Aslina in Shauna Pinnerja, ki se je boril v isti enoti kot Prebeg. Na razsodbo so se pritožili, zanje pa se je zavzela tudi zahodna diplomacija, vendar so bili njeni napori doslej neuspešni.