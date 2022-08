Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na obali do 20, najvišje dnevne od 29 do 33, na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V četrtek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo na zahodu začele nastajati nevihte, ki se bodo v noči na petek pojavljale v večjem delu države. V petek bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Vzdolž evropske atlantske obale se zadržuje frontalni val z več ciklonskimi jedri. Čez srednjo Evropo se pomika neizrazita višinska motnja, nad našimi kraji se v topli zračni masi prehodno krepi šibko območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo kakšna ploha ali nevihta v Kvarnerju in Gorskem Kotarju, čez dan pa predvsem v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine ter avstrijske Koroške. Ob severnem Jadranu bo pihal šibak jugo. V sredo bo pretežno jasno, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. V Istri bo pihal šibak jugo.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.