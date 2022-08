Droge v suhih slivah, naprava v majonezi

Zaporniki in njihovi pomagači droge in različne naprave za rešetke tihotapijo v oblačilih, telesnih odprtinah, jih mečejo čez zid ali pa jih skrijejo v hrano. Med bolj nenavadnimi skrivališči zadnjih let so zagotovo suhe slive za drogo in klobasa za telefon.