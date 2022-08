Freya, 600 kilogramov težka samica mroža, je od sredine julija, potem ko so jo prvič opazili v vodah norveške prestolnice, polnila naslovnice številnih domačih in tujih medijev. Zaradi svoje razvade, dremanja na čolnih, je osvojila srca domačinov in številnih turistov, ki so jo radi opazovali. Žal pa so pred dnevi norveški uradniki napovedali, da razmišljajo o evtanaziji, ker so bili ponavljajoči se pozivi javnosti, naj se drži stran od nje, zaman. Po njihovi oceni naj bi tudi žival doživljala velik stres.

Zvezdnica, ki pleza na čolne

Pravzaprav je bilo Freyino obiskovanje pristanišča v Oslu presenečenje, saj atlantski mroži običajno živijo na Arktiki. Potovanje v Severno in Baltsko morje je nenavadno, pa vendar, kot pravijo strokovnjaki, podatki Svetovnega sklada za naravo kažejo, da živi več kot 25.000 atlantskih mrožev v ledenih vodah okoli Kanade, Grenlandije, Norveške in Rusije. Rune Aae, ki poučuje biologijo na Univerzi jugovzhodne Norveške in upravlja Googlov zemljevid opažanj Freye, je za CNN povedal, da je bil mrož nazadnje tako daleč na jugu Severnega morja dokumentiran leta 2013. »To sploh ni običajno,« je rekel in dodal, da naklonjenost Norvežanov do Freye ni nič nenavadnega. »Med dolgim dremežem na soncu – mrož lahko spi tudi do 20 ur na dan – so Freyo lahko posneli, s telefonom so ujeli, kako lovi raco, napada laboda in še pogosteje kako drema na čolnu, ki se je pod njeno težo delno potopil,« je povedal sogovornik. Freyo, stara naj bi bila okoli pet let, so pred tem opazili v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, Danskem in Švedskem. Očitno se je odločila letošnje poletje preživeti na Norveškem.

Freya je na Norveškem prvič zaslovela s plezanjem na izletniške čolne v Krageru, idilični južni obalni vasici. Kot poroča BBC, je policija morala blokirati kopališče, ko je Freya zasledovala žensko v vodo. »Običajno so se mroži pojavili na nekaterih otokih, vendar so jih hitro tudi zapustili, saj se bojijo ljudi,« je med drugim povedal Rune Aae in dodal, da se Freya ne boji ljudi. »Pravzaprav mislim, da ima rada ljudi. Zato ne bo odšla.« Kljub večkratnim pozivom so se radovedni opazovalci še naprej približevali sesalcu, včasih so s seboj pripeljali tudi otroke, da bi ovekovečili spomin za v fotoalbum. »Materialna škoda je bila velika, a tako je, ko imaš v zalivu divje živali,« je za TV2 povedal Rolf Harald Jensen, ribiški predstavnik, ki je stal poleg nesrečnega napihljivega čolna, ki ga je delno potopila obilna žival. Freya pa ni edina predstavnica mrožev, ki si je Norveško izbrala za svojo počitniško destinacijo. Drugega mroža z vzdevkom Wally so lani opazili na plažah in celo v pristanišču za rešilne čolne v Walesu.

Stroka odločitev za evtanazijo obžaluje

Strokovnjaki pravijo, da odločitev o evtanaziji Freye ni upoštevala dobrobiti živali. Siri Martinsen, tiskovna predstavnica skupine za pravice živali NOAH, je za televizijo TV2 povedala, da je šlo za prenagljen ukrep in da bi morali izdati denarne kazni, s katerimi bi razgnali nadležne opazovalce. »To je šokantno,« je dejala in dodala, da je to priložnost, da ljudem pokažemo, kako spoštovati divje živali. »Neskončno žalostno je, da so se odločili za evtanazijo tako lepe živali preprosto zato, ker se do nje nismo dobro oziroma primerno obnašali,« je za tiskovno agencijo NTB povedal biolog Rune Aae in dodal, da bi jo ribiško osebje moralo spremljati s patruljnim čolnom, da bi zagotovili varnost javnosti. Po vsej verjetnosti bi Freya kmalu tudi zapustila fjord, kot je to storila ob prejšnjih obiskih spomladi. »Freya bi prej ali slej ušla iz fjorda Oslo, kar so pokazale vse prejšnje izkušnje, zato je bila evtanazija po mojem mnenju popolnoma nepotrebna,« je še dodala.