Gajser se je leta 2014 pridružil tovarniški ekipi Honde, že naslednjo sezono pa je na zadnji dirki postal svetovni prvak v MX2 in se odločil za prestop v MXGP. Že v premierni sezoni med elito je tri dirke pred koncem Hondi po 16 letih prinesel prvi naslov po dolgih 16 letih, nato pa je bil najboljši še v letih 2019 in 2020. Lani je bila na zadnji in odločilni dirki v Mantovi zanj usodna sodniška kazen zaradi nepravilnega krajšanja ovinka v prvi vožnji (na koncu je bil tretji v točkovanju za SP), letos pa je suvereno povozil tekmece in četrtič osvojil zlato tablico za najboljšega na svetu. S tem se je na dveh lestvicah najboljših vseh časov na svetu dvakrat prebil na četrto mesto: po skupnem številu naslovov svetovnega prvaka (5) so pred njim le še Belgijec Stefan Everts (10), Italijan Antonio Cairoli (9) in Belgijec Jole Robert (6), po lovorikah v MXGP (4) pa zaostaja zgolj za Cairolijem (7), Evertsom (6) in Belgijcem Rogerjem De Costerjem (5).

Na legendarni progi v mestu Hyvinkää na Finskem, ki je prvo dirko za SP gostila že davnega leta 1965, je Gajser s skupno šestim mestom in 29 točkami (šesto in sedmo mesto v posamičnih vožnjah) osvojil 11 točk manj kot Seewer, a je bilo tudi to dovolj za predčasen naslov najboljšega na svetu. »Priznam, da sem bil tokrat kar precej živčen in proti koncu smo se vsi skupaj malce mučili. Nisem vozil najbolje, vendar sem storil in dosegel tisto, kar sem moral. A moram se zahvaliti vsem, ki so mi stali ob strani: vsem v ekipi, mojemu dekletu, prijateljem, navijačem in vsem v domovini. Še enkrat hvala vsem,« je bil upravičeno navdušen 25-letni Tim Gajser, člani Hondine ekipe pa so si v zadnjem krogu v boksih že oblekli bele majice z napisom »Svetovni prvak 2022«.

Šampion iz Pečk pri Makolah na zadnjih štirih VN ni niti enkrat zmagal, prav tako ne na zadnjih osmih posamičnih vožnjah, a je suvereno slavil v obeh seštevkih. V sezoni 2022 je bil na dosedanjih 16 dirkah najhitrejši kar osemkrat (po številu zmag mu sledi Seewer zgolj s tremi), dobil je kar 13 posamičnih voženj od skupno 32 (na štirih VN je bil najhitrejši v obeh vožnjah; drugi v tej konkurenci je Francoz Maxime Renaux s petimi posamičnimi uspehi), od prve do nedeljske 16. dirke v sezoni pa je bil ves čas prvi v skupnem seštevku za SP. »To je neverjetno. Že če osvojiš en naslov svetovnega prvaka, je to izjemen dosežek, jaz pa sem zdaj že pri petih. Zelo sem srečen in ponosen in zaenkrat še kar ne morem verjeti, kaj sem dosegel,« je dejal Gajser, ki ima v karieri 41 zmag na dirkah za VN: 36 v razredu MXGP in pet v razredu MX2. In peti naslov svetovnega prvaka bo zanj tudi odlično izhodišče za nadaljevanje pogajanj s Hondo o podaljšanju dosedanje pogodbe.

Izidi VN Finske, razred MXGP, 1. vožnja: 1. Bogers (Husqvarna) 35:42,121, 2. Coldenhoff (oba Niz) + 9,623, 3. Renaux (Fra) + 13,050, 4. Seewer (Švi, vsi Yamaha) + 14,875, 5. Febvre (Fra, Kawasaki) + 15,802, 6. Gajser (Slo, Honda) + 29,472, 2. vožnja: 1. Coldenhoff 33:56,062, 2. Seewer + 5,134, 3. Renaux + 12,889, 4. Van Doninck (Bel) + 14,139, 5. Vlaanderen (Niz, oba Yamaha) + 28,197, 7. Gajser + 42,280. Skupno za VN: 1. Coldenhoff 47, 2. Seewer 40, 3. Renaux 40, 4. Bogers 40, 5. Van Doninck 32, 6. Gajser 29, skupno za SP: 1. Gajser 674, 2. Seewer 570, 3. Coldenhoff 525, 4. Prado 517, 5. Renaux 506.

Razred MX2, 1. vožnja: 1. Geerts (Bel, Yamaha) 35:36,173, 2. Vialle (Fra, KTM) + 13,983, 3. De Wolf (Niz, Husqvarna) + 19,261, 12. Pancar (Slo, KTM) + 1:35,974, 2. vožnja: 1. Vialle 33:57,862, 2. De Wolf + 1,313, 3. De Moosdijk (Niz, Husqvarna) + 17,544, 10. Pancar 1:13,468. Skupno za VN: 1. Vialle 47, 2. De Wolf 42, 3. Geerts 39, 11. Pancar 20, skupno za SP: 1. Geerts 676, 2. Vialle 661, 3. Laengenfelder (Nem, GasGas) 535, 12. Pancar 244.