Medtem ko so številne športne panoge v Münchnu že podelile prve komplete kolajn ali celo z nastopi končale kot denimo ženska gimnastika, je svoja vrata v ponedeljek dopoldan odprl olimpijski stadion, kjer bodo do zadnjega dneva večpanožnega evropskega prvenstva, nedelje, 21. avgusta, tekmovali atleti. Nemci so dokazali, da so športni narod, saj so že v dopoldanskih kvalifikacijah tretjinsko napolnili ogromen stadion, na katerem je bila v dopoldanskem času od Slovenk v areni le Tina Šutej. Slovenska rekorderka v skoku ob palici ni imela težav ter se v dveh skokih in preskočenimi 450 cm prepričljivo uvrstila v sredin finale.

Ljubljančanka je začela skakati šele pri višini 440 cm, ko sta dve tekmovalki v njeni disciplini že izpadli. Višino je brez težav premagala, kot tudi štiri metre in pol. Ker je 450 cm preskočilo le devet skakalk, so bile kvalifikacije prekinjene (v finale so se uvrstile tudi tri tekmovalke, ki so preskočile 440 cm), tekmovalke pa niso več skakale na 455 cm, kolikor je znašala norma za finale. Z ognjem se je v kvalifikacijah igrala Aikaterini Stefanidi, ki je ena glavnih favoritinj za kolajno. Grkinja je namreč enako kot Tina Šutej začela skakati šele pri višini 440 cm, ki pa jo je preskočila šele v tretjem poskusu. Med čakanjem na slovensko skakalko nam je Grkinja v mešani coni dejala, da dopoldan od nekdaj ne mara tekmovati, niti ni začutila pravega tekmovalnega ritma. »Če sem iskrena, posebnega pritiska po dveh ponesrečenih poskusih nisem čutila. Sedaj sem v finalu in zgodba bo povsem drugačna,« je odgovorila Aikaterini Stefanidi ter pripomnila, da si ni spremenila imena, temveč so jo organizatorji po vseh letih končno prijavili s pravim imenom.

»Počutila sem se dobro, kar se je odrazilo pri obeh skokih. Zelo dobro sem tekla,« je pojasnila Tina Šutej, ki je imela v zadnjih tednih težave z bolečinami v tetivi, tako da ima veliko dela reprezentančni fizioterapevt Khalid Nasif. Atletinjo Kladivarja veseli, da skok ob palici poteka na tartanu, saj na njem čuti manj bolečin. »Želja ostaja enaka, in sicer kolajna. Pripravljena sem zelo dobro, lahko posežem tudi po osebnem in državnem rekordu,« je optimistična Tina Šutej, ki je bila prejšnji mesec na svetovnem prvenstvu v ZDA četrta in hkrati najboljša Evropejka. Državni rekord sicer znaša 480 cm, finale pa bo na sporedu jutri ob 20. uri. Poleg Grkinje za največje tekmice Slovenka izpostavlja Švicarko Angelico Moser, Norvežanko Lene Onsrud Retzius in Finko Wilmo Murto.