V ZDA demokrati in republikanci nadaljujejo izbiro kandidatov za novembrske kongresne volitve, danes pa se bo odvila verjetno najbolj izpostavljena tekma v tem predvolilnem ciklusu sploh. Liz Cheney (56 let), najglasnejša republikanska kritičarka nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, se bo v svoji zvezni državi Wyoming na strankarskih volitvah potegovala za še en naskok na dveletni mandat. Vse pa kaže, da bo gladko izgubila proti tekmeci, ki jo je podprl Trump.

Zadnja, četrtkova anketa Univerze v Wyomingu je Cheneyjevi namerila 28 odstotkov podpore, njeni edini resni protikandidatki, odvetnici Harriet Hageman, pa 57 odstotkov. To se bolj ali manj ujema s poprejšnjimi merjenji javnega mnenja, ki kažejo, da se bo Cheneyjeva po treh mandatih v predstavniškem domu poslovila od kongresa.

»Naša stranka je hudo bolna«

To ni preveč presenetljivo in kaže na vpliv, ki ga ima Donald Trump med konservativnimi volilci in v republikanski stranki. V slednji je Cheneyjeva postala črna ovca, ko je lani kot ena od desetih republikanskih kongresnikov glasovala za ustavno obtožbo Trumpa zaradi njegove vloge pri vdoru v kongres 6. januarja lani, zavrnila njegove trditve o ukradenih volitvah in potem postala še podpredsednica posebnega preiskovalnega odbora, ki ugotavlja okoliščine vdora v kongres. Zaradi tega so jo v stranki odstavili s položaja vodje poslanske skupine, prišle so tudi grožnje s smrtjo. Cheneyjeva ves čas trdi, da je napadi Trumpove politične struje ne ganejo, tudi volilni poraz ne, saj da si je za glavno nalogo zastavila braniti ustavo in preprečiti Trumpu, da še kdaj zasede kakšen položaj. Republikanka pri tem zveni, kot bi bila zagrizena demokratka, med katerimi ima zdaj veliko somišljenikov in podpornikov, sicer pa pripada neokonservativni struji in je Trumpa med njegovim mandatom podpirala. V volilni kampanji v Wyomingu je potisnila na stran vsakodnevne teme in se osredotočila na zoperstavljanje bivšemu predsedniku in njegovemu vplivu v stranki, ki »je trenutno hudo bolna«, kot je dejala za The Atlantic. Dobila je veliko prispevkov za kampanjo, več kot 15 milijonov dolarjev, skoraj vse zunaj svoje zvezne države.

Wyoming velja za najbolj republikansko zvezno državo. Glede na izide volitev leta 2020 je tudi najbolj protrumpovska. Zaradi majhnega števila prebivalcev, manj kot 600.000, ima samo enega kongresnika. Po navadi zaspana strankarska predvolilna tekma se je v tej zvezni državi zaradi Cheneyjeve spremenila v svojevrsten spektakel, v katerem se je hči bivšega podpredsednika ZDA, sodeč po njeni kampanji in izjavah, sprijaznila s porazom proti Hagemanovi. Slednja zagovarja Trumpove trditve o ukradenih volitvah. Nekdanji predsednik jo je septembra lani podprl z besedami, da »tekmuje proti podpihovalki vojn in nezvesti republikanki«.

Trump oklestil deseterico

Z verjetnim porazom Cheneyjeve bo Trump potrdil svoj vpliv in dodobra zredčil vrste republikanskih kongresnikov, ki so podprli njegovo ustavno obtožbo. Od desetih se štirje niso odločili kandidirati znova v veliki meri zaradi ocene, da bi v tekmi s kandidatom, ki bi ga podprl Trump, potegnili kratko. Trije so strankarske volitve že izgubili. Dva sta jih dobila. Zadnja od deseterice gre v volilni boj Cheneyjeva.

A tudi če izgubi, je nakazala, da ne načrtuje konca politične kariere. Mnogi jo vidijo v vlogi predsedniške kandidatke leta 2024, potem ko je z nastopi proti Trumpu zbudila simpatije krogov, od koder jih prej nikoli ne bi pričakovala. Sama pravi, da jo najprej čaka končanje najpomembnejšega političnega dela doslej, preiskave vdora v kongres.