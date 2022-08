V ta namen vabijo vse, ki bi radi sodelovali, da darujejo različne predmete. Zbirajo zanimivo, čisto in nepoškodovano embalažo, kot so stekleničke in steklenice, debelejše plastične ali steklene zanimive škatle, lahko od kozmetike, čevljev ali česa drugega, in platnene vrečke, ki so lahko tudi potiskane. Zbirajo tudi stanovanjsko opremo, vse od nepomembnih slik, gobelinov, starih okvirjev, šatulj in ogledal pa do nepoškodovanih manjših kosov odvečnega pohištva, kot so stol, mizica, polička in svetila. Veseli bodo tudi vaz, zanimive keramike, okrasnih krožnikov, prtov, prtičkov, zanimivih kuhinjskih krp, predpasnikov, zaves in preprog. V sklopu akcije zbirajo tudi manj nošena oblačila, od majic, hlač, džinsa, srajc, bluz do predmetov s potencialom po izbiri darovalca. Predmete zbirajo do začetka festivala. Za dogovor o prevzemu prosijo, da se jih obvesti na info@bunker.si. Postavitev Kos stoletja bo sestavljena iz predmetov – tako uporabnih kot zgolj dekorativnih –, ki jih bodo obiskovalci festivala lahko posvojili, odkupili, zamenjali ali izprosili, še piše v sporočilu za javnost.