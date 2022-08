»To je najboljši del počitnic v Sloveniji. Ko smo se zjutraj iz Ljubljane odpravljali na Veliko planino, nisva niti pomislili, da se bova lahko med kravami gugali,« je navdušenje francoskih deklic prevedla njuna mama in iskreno priznala, da česa podobnega do zdaj še niso doživeli. Prav tako navdušenja nad gugalnico gnezdom nista skrivala Mariborčana Luka in Urban, ki sta Veliko planino obiskala prvič. »Super je. Nisva vedela, da imajo na stebrih namesto sider gugalnico. Kot bi letela,« sta mladeniča z navdušenjem opisala nepozabno počitniško doživetje.

Da bodo tri gugalnice, ki so sicer v uporabi že nekaj časa, uradno pa šele od te nedelje, tako velika atrakcija, ni pričakoval nihče. »Bo pa zagotovo še ena dodatna ponudba na planini, na kateri je tudi letošnje poletje odličen obisk domačinov kot tudi tujcev,« je povedal kamniški župan Matej Slapar in bil navdušen nad podatkom, da so bila parkirišča vse od Kranjskega Raka do vključno Mačkovega kota in naprej za Ušivcem že ob 10. uri popolnoma zasedena. Pa čeprav so bili redki tisti, ki so nedeljski in s soncem obsijani dan izkoristili zgolj zaradi otvoritve gugalnic.

S povorko do Velikega stana

»Toliko lepše je bilo spremljati povorko od vrha vzpenjače in naprej do Zelenega roba. Petje in akrobacije na sedežnici – tega res ne doživiš vsak dan,« je nastop pokomentiral France Kosmač, ki sta ga na planino pospremili najmlajši vnukinji. »Če bi starejši vnuk – saj veste, najstniki – vedel, kakšna zabava je danes tu gori, bi zagotovo prišel z nami.«

Zagotovo ni bilo žal nikomur od tistih, ki so se v nedeljo ob 14. uri zbrali ob enem od stebrov legendarne »enke« v pastirskem naselju, imenovanem Veliki stan. Prav je, da vsem, ki ste zamudili zlate smučarske čase nekoč izredno priljubljenega družinskega smučišča, povemo, da je bila »enka« ena od treh žičnic, nekoč sider, ki so obratovala v Tihi dolini. »Če je enka pozimi crknila, smo morali peš do vrha, da smo se lahko spustili po smučarski progi sedežnice in z vzpenjačo v dolino. In še nekaj smo počeli. Nižje v dolini, pri tretjem ali petem stebru, te je, če si se uprl s smučarskimi palicami v tla, poneslo tudi dobre štiri metre naprej,« se je dogodivščin na »enki« spominjal Goran Završnik, koordinator kamniške kulture in programa Kamfesta, v slopu katerega je potekala tudi nedeljska otvoritev na planini. Polona, ki je na Veliki planini preživela del mladosti, pa ga je v smehu dopolnila: »Če pa si bil prelahek, si kot danes na gugalnici, takrat pa s s sidrom med nogami, bingljal dober meter nad tlemi. Če si imel srečo, si na vrhu hriba pristal na smučeh, sicer pa na zadnjici.«

Kopica stricev iz »ozadja«

Da so ljubitelji Velike planine lahko obujali spomine na svojo mladost, nova generacija pa ustvarjala nove, gre zahvala avtorjem ideje in izvedbe. Poleg Blaža Berganta, ki se je tega dejansko domislil, sta za gugalnice zaslužni Manca Kemperl in Nina Koželj, ki je odkrito priznala, da od nekdaj obožuje gugalnice. »Že kot otrok sem znala izkoristiti vsako priložnost, da sem se lahko gugala. Tudi postanke na večjih bencinskih servisih, ki so bili opremljeni z igrali, na poti na počitnice,« je povedala v pogovoru in dodala, da si dejansko niso predstavljali, kako zahteven projekt je postaviti leseno gugalnico na že obstoječi steber na planini. »Z Manco sva vedeli, da znava narediti leseno gugalnico, tudi v tem, kako jo obesiti na steber, nismo videli problema,« je povedala Koželjeva, sicer vizualna umetnica, grafičarka in kiparka. »Želeli smo, da gugalnice niso tujek v prostoru. Zato smo bili presenečeni, ko smo izvedeli, da so lesene gugalnice prepovedane,« je o začetku dolge poti spregovorila Koželjeva in dodala, da se je pri realizaciji projekta pojavilo ogromno stricev. »Od strica za statiko do strica za načrte, konstrukcijo, za železo, les in jeklenice in še bi lahko naštevala. Leto dni je trajalo, da se je končno pojavila teta iz Celja, ki nam je potrdila, da gugalnice ustrezajo vsem potrebnim evropskim standardom, in nam dodelila letno vinjeto za njihovo uporabo,« je zadovoljno povedala sogovornica in priznala, da jim celotnega projekta ne bi uspelo izpeljati, če junija lani z idejo ne bi zmagali na vseslovenskem Turističnem start-up vikendu v Kamniku.

Gugalnice, ki so razporejene po vsej dolžini »enke«, bodo visele do konca pašne sezone na Veliki planini, uporaba je brezplačna. Ekipa pa ne počiva, saj že razmišlja, kako idejo v naslednji sezoni dodatno popestriti.

