Letošnji 5. festival Platforma »malih umetnosti«, ki se ukvarja z uprizoritvenimi praksami, namenjenimi manjšim odrom in produkcijam, je programsko zastavljen kot izobraževanje, hkrati pa so na ogled tudi gledališke predstave in večerni glasbeni dogodki. Že tradicionalnima odrskima praksama - kabaretu in neo burleski - so dodali še lik klovna, kot ga je v sodobnih uprizoritvenih umetnostih ter fizičnem gledališču ustvaril francoski igralec Étienne Decroux, oče sodobne mimike.

Prek dneva se bodo v času festivala vsak dan odvijale delavnice s tujimi in domačimi mentorji. Danes bo delavnica »vogueanja«, vodil jo bo avstrijski plesalec in koreograf PLENVM, jutri pa bosta delavnica fizičnega gledališča pod vodstvom nizozemskega igralca in režiserja Igorja Vrebaca ter delavnica klovnovstva pod mentorstvom slovenskega klovna Simeona Huzuna. Četrtkovo dogajanje bodo nadaljevali z delavnico na temo kabareta, ki jo bo vodil belgijski umetnik Alekseï Von Wosylius, zadnja petkova delavnica pa je rezervirana za belgijsko umetnico Saskyo Von Fotzen, ki bo predstavila »drag make-up« veščine.

V času Platforme bodo v Cukrarna.baru večerne gledališke produkcije, danes z domačo produkcijo Tehnoburleska Tatovi podob, sledila pa ji bo otvoritvena DJ zabava z Luko Prinčičem in projektom Image Snatchers 3. V sredo bo na istem odru intermedijski kabaret Ogenj in plamen nemške koreografinje Antonie Baehr in belgijske umetnice Lucile Desamory, za poznejši utrip pa bo skrbela mešalka DJane Télépathe iz Berlina. V četrtek bo v Plesnem in gledališkem centru SVŠGUGL na programu plesna predstava Klown hrvaške koreografinje Matee Bilosnić. Sklop predstav v petek zaključujejo s kabaretnim večerom belgijske zasedbe Cabaret Mademoiselle.

V okviru tako imenovanega diskurzivnega programa bo nastala instalacija klovnskih besedil »Enciklovnpedija. Klovnska knjiga«, ki bo v času festivala na ogled v Cukrarna.baru (v sodelovanju z Društvom za sodobno klovnsko umetnost). Vabijo pa tudi na tri okrogle mize. Danes denimo se bosta Metod Zupan in Maša Radi Buh v Cukrarna.baru pogovarjala z domačimi predstavniki »malih umetnosti«, jutri pa z gosti iz tujine razpravljala o »strokovnjakih_njah brez certifikatov«.