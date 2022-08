Dominik Mencej, filmski režiser: Želel sem narediti zgodbo o outsiderjih

Včeraj je na sarajevskem filmskem festivalu svetovno premiero doživel celovečerni prvenec Jezdeca režiserja Dominika Menceja. Film ceste, ki v sebi nosi elemente zgodbe o odraščanju, iskanja svobode in ljubezni, sledi prijateljema iz majhne vasice, ki svoja mopeda predelata v chopperja in se podata na pot. Ženejo ju podivjani impulzi in preganjajo konservativni tradicionalni vzorci, ki izzivajo njuna prepričanja in vrednote ter pred nami razgrinjajo brezčasno zgodbo o iskanju samega sebe.