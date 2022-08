Dnevnik mi je 23. decembra 2020 objavil pisemce (Covid-19 in inhalacije), v katerem sem kot kemik povezal nekatere razlage dr. Ihana o obnašanju in lastnostih koronavirusa: da se najprej naseli na sluznicah zgornjih dihal, pa tudi v očesnih sluznicah, se tam razmnožuje in gre kasneje naprej v pljuča. Da naj imamo vlažne sluznice, da se tam ujame in ne gre takoj naprej. Da ima maščobno povrhnjico in ima rad kislo okolje (pH pod 7), bazično (pH nad 7) mu pa možnost razmnoževanja zmanjšuje. Takrat se je na spletu pojavil prispevek, ki nas je spomnil na starodavno razkuževanje sluznic pri prehladnih, virusnih obolenjih; grgranje in inhalacije razkužil iz lekarn (npr.: vodikov peroksid, kalijev permanganat, eterična olja), naši starši pa so poznali tudi raztopino sode bikarbone (bazičen pH 8,5) in kuhinjske soli. Čisto morje je idealno za vsakodnevno izpiranje in vlaženje, ima pH 8,2.

Presenetilo me je pa, da so nasveti NIJZ in drugih strokovnjakov segli zgolj do razkuževanja rok. In tako je še danes, kljub temu, da je naraslo število znanstvenih študij v svetu (oh, ta zaničevani splet!), ki so dokazale uspešno zmanjšanje virusa z razkuževanjem zgornjih dihal. Najboljši naj bi bil povidon-jod (Betadine, toda pazljivo zaradi joda-ščitnica).

Drugo, kar me še danes preseneča v borbi proti kovidu, pa je uradno omalovaževanje krepitve imunskega sistema, ki s starostjo slabi. Zdravniki vedo povedati, da je dober imunski sistem osnova zdravja, študentje medicine to zvedo zelo zgodaj. Njegova krepitev bi morala biti na prvem mestu v medijih. Vendar na straneh cepimose.si pri vprašanjih in odgovorih tega ne srečate.

Če se spet ozremo po spletu, najdemo znanstvene študije o najbolj pomembnem sredstvu za krepitev imunskega sistema – vitaminu D (D3). Nastaja sicer v organizmu pod vplivom sonca, a kaj, ko smo ves dan (večina) v službah brez sonca. Zato so tudi prehladna obolenja predvsem jeseni in pozimi, ko je manj sonca. Na primer, španska študija (Hernandez, 2020) je v eni od bolnišnic ugotovila, da ima 80 % kovidnih bolnikov premalo vitamina D, angleška (Jude, 2021) pa zaključuje, da pomanjkanje D poveča tveganje za hospitalizacijo s kovidom.

Ali so naše bolnišnice to odvisnost raziskale, se ne ve. Priložnosti in številnost bolnikov niso bile problem. Poletno sonce na dopustu je izjemno koristno tudi v borbi proti kovidu, je pa še vedno treba jemati dopolnitev. Optimalna vsebnost v krvi je okrog 50–60 enot, pod 30 ga je premalo. Tu je pa še cink (ion), vitamin C in drugi dodatki, kljub primerni hrani.

Za kovidom sem zbolel v začetku 2021, imunsko pripravljen (pri 70+), še danes jemljem omenjeno. Uporabljal sem razkuževanje in inhalacije in sem ga prebolel le z 38,0 vročine v petih dneh, brez zdravil in dolgega kovida. Ne morem pa na sebi delati dvojno slepe študije, da bi dokazal, da je prav to pomagalo.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana