Zakaj slovenski partner ni sprejel madžarske ponudbe po razdrtju za Slovenijo škodljive pogodbe že leta 2015, pa tudi ne kasneje, kljub izsiljevanju Madžarov, ki so uspešno držali tri leta tentativne vlagatelje v šahu z nesprejemljivimi pogoji za prodajo zemljišča? Leta 2018 sta RS in MOL prevzela obveznosti Madžarov in se obvezala financirati železniško, avtobusno postajo ter cestno in železniško infrastrukturo. Grožnja, da zapustijo projekt, so Madžari ponovili tudi pred podpisom zadnjega »memoranduma« marca 2022 in napovedali zahtevo po novih, dodatnih ugodnostih: pomoč države in davčne olajšave. Ali bo Slovenija poleg vsega zdaj morala na svoje stroške zgraditi še Emoniko?

Prestop z vlaka na LPP bo ključen, je zapisal novinar Dnevnika Peter Pahor 9. 6. 2022, A ne samo povezava železniške in avtobusne postaje z LPP (danes 800 metrov oddaljenim osrednjim postajališčem na Slovenski cesti), potreben je tudi prostor za taksi službo, shuttle povezavo z letališčem ter kratkoročno postajališče za osebne avtomobile in seveda za avtomobilski in avtobusni promet po Fabianijevem obroču na Masarykovi cesti pred postajo.

A o tem MOL ne razmišlja. Na investicijskem sejmu v Cannesu prodaja zemljišča (27. 3. 2022) ob Masarykovi cesti nedaleč od železniške postaje. Predvideno šestpasovnico so spremenili v štiripasovnico in s tem pridobili desettisoče kvadratnih metrov za prodajo zemljišč, kjer naj bi gradil slovaški Corwin, prav tako kot ob Vilharjevi cesti.

MOL projektira železniško in avtobusno postajo z infrastrukturo, ne da bi bili raziskani vplivi na okolje s 3,5-kratnim povečanjem tovornega prometa skozi središče Ljubljane, v kateri zaradi nočnega hrupa trpi vsaj 135.000 ljudi, kar je že sedaj glavni vzrok smrtnosti občanov. To mestno oblast ne gane. Sovražni prevzem mesta je dejstvo.

Peter Kerševan, u. d. i.a., Ljubljana

Milan Z. Kovač, u. d. i. a., Ljubljana