Nepreslišano: David Krašovec, raziskovalec, profesor zgodovine geopolitike

Kakšen bo Putinov naslednik? Enako so se vsi spraševali, kaj bo po Stalinu. Tajne službe so imele različne sezname možnih naslednikov, a nihče ni pričakoval, da bo naslednik Nikita Hruščov. Seznami obstajajo tudi zdaj. Veliko imen kroži, toda ruska zgodovina nas uči, da pravega Putinovega naslednika ni na nobenem seznamu. Resda obstaja veliko ljudi, ki so zelo dejavni in si želijo voditi Rusko federacijo, vendar pravi naslednik je pametnejši in se pridno skriva, vsaj v javnosti. Seveda hodi na vse dogodke in slavnostne večerje, toda medijsko ne obstaja. Prav zato sem prepričan, da bo Putinov naslednik medijsko presenečenje, nato pa bomo ugotovili, da ga vsi poznajo.