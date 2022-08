Namesto likalnika bi v zadnjem času sicer lahko navedli kar veliko stvari. Kako zelo drugače, kot pred nekaj desetletji, ko so denimo na vratih zvonili ljudje, ki so popravljali dežnike. Danes te zavržemo ob prvem močnejšem vetru, ki nam polomi vse napere, enako kot likalnike pa tudi številne druge aparate, od manjših mešalcev ali sesalcev, do tudi večjih pralnih ali pomivalnih strojev. Servisna dejavnost na marsikaterem področju, skratka, izginja, dolžina lastništva številnih stvari pa se krajša. Tudi zaradi tega, ker nekatere enostavno niso narejene tako kakovostno in iz takih materialov, kot nekoč. Nalašč, saj je proizvodnjo pač treba hraniti.

Jasno, da bi avtomobili kadarkoli sodili med stvari, ki bi jih ob prvi napaki ali okvari odpeljali na odpad in ne na servis, se ne bo zgodilo nikdar. Vseeno pa večkrat dobimo občutek, da, čeprav so na prvi pogled v kabini narejeni iz kakovostnih materialov, nekateri avtomobili enostavno ne dajejo enakega občutka kot pred kakšnima dvema desetletjema. Da so materiali tanjši, da je zvok, ko po njih »potrkamo«, drugačen, kot da je vse votlo, da ob pritiskih vse skupaj hitreje »zaškripa«. Posebna zgodba so tudi obloge prtljažnih prostorov, pa tanjše prevleke sedežev, police v prtljažniku iz tankih, nekakšnih recikliranih materialov, njihovi zatiči, ki počijo oziroma se odlomijo tako hitro, kot zrelo jabolko pade z drevesa... Podobno pa je pri marsikaterem avtomobilu tudi z rečmi, ki jih v preteklosti sploh ni bilo, in sicer z delovanjem infozabavnih sistemov, ki večkrat zamrznejo, prekinejo povezavo s telefonom, še naprej so marsikje zasloni na dotik odzivni bistveno slabše kot zasloni prvih pametnih telefonov izpred več kot desetletja... Sicer težko z zagotovostjo zatrdimo, a težko se znebimo občutka, da bodo v vseh omenjenih pogledih današnji avtomobili precej slabše kljubovali zobu časa, kot so mu nekoč.

Da pri vsem morda ne gre le za naš občutek, pa je potrditev prinesla tudi nedavna raziskava znane organizacije za zaščito potrošnikov J.D. Power, ki so jo izvedli s pomočjo skoraj 85.000 uporabnikov novih avtomobilov v ZDA. Ti so na vsakih 100 avtomobilov zaznali 180 napak ali v povprečju 1,8 napake na avtomobil, kar je 11 odstotkov več v primerjavi z letom poprej oziroma s tega vidika najslabši rezultat v 36 letih, odkar poteka podobna raziskava.

Da, potrebnega bo več truda. Avto pač ni likalnik.