Sodelovanje s trenerjem, ki je spomladi v Ljudski vrt vrnil naslov prvaka, v novi sezoni pa mu ni uspelo najti izhoda iz krize, je s 15. avgustom končano, so zapisali pri NK Maribor.

Karanović je vodil moštvo na 39 tekmah, zabeležil 19 zmag, osem neodločenih izidov in 12 porazov. Neuspešen vstop v sezono 2022/23, v kateri so Mariborčani nanizali šest zaporednih porazov, pa je sodu izbil dno.

»Od danes naprej Radovan Karanović ni več glavni trener NK Maribor. Verjeli smo do konca. Takšne odločitve so težke, a to je trenutek, ko se tako klub kot jaz morava odzvati. V našem primeru je bila reakcija nujno potrebna,« je med drugim dejal športni direktor Marko Šuler, ki pa menjave Karanovića še ni oznanil.

»Nekaj kandidatov za novega trenerja je, o imenih še ne bi. Naša naloga je, da najdemo najprimernejšega, ki lahko kratkoročno obrne zadeve in uspešno pelje naš projekt naprej tudi dolgoročno,« je še dejal Šuler.