Med najboljšo deseterico sta mesti zamenjala Norvežan Casper Ruud, ki je po novem peti, ter Grk Stefanos Cicipas, ki je nazadoval na sedmo mesto.

Ruud je postal peti igralec sveta, čeprav je izgubil v polfinalu Montreala. Zmagovalec mastersa 1000 v Kanadi Španec Pablo Carreno Busta je skočil za devet mest in je po novem 14. igralec sveta, finalist turnirja, Poljak Hubert Hurkacz, pa je zadržal deseto mesto.

Slovenski igralci so daleč od najboljših. Aljaž Bedene je minuli teden izgubil kar 60 mest in je 344., obenem pa je tudi edini Slovenec med "top 600" na svetu. Tomas Lipovšek Puches je nazadoval na 624. mesto, Blaž Rola pa je padel za 149 mest in je 681.