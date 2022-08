Letalski potniški promet po pandemiji covida-19 še naprej okreva. Julija je prek ljubljanskega letališča tako potovalo 124.685 potnikov, kar je bilo dobrih 90 odstotkov več kot v tem mesecu lani. So pa številke še naprej pod predpandemskimi, in sicer glede na julij 2019 za skoraj 40 odstotkov.

V prvih sedmih mesecih je prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana potovalo 508.317 potnikov, kar je skoraj 300-odstotna rast glede na lansko primerljivo obdobje. Hkrati je to število 52 odstotkov pod predpandemskim.

Se je pa julija malenkost zmanjšal obseg tovora na ljubljanskem letališču, in sicer na letni ravni za 0,5 odstotka na 965 ton. V prvih sedmih mesecih so na letališču odpravili 7276 ton tovora ali 13,7 odstotka več kot lani v tem obdobju. Obseg tovornega prometa je v sedmih mesecih višji tudi glede na leto 2019, in sicer za osem odstotkov.

Fraport je sicer v sporočilu za javnost ta teden izpostavil, da je julija frankfurtsko letališče, ki je pomembno evropsko vozlišče, sprejelo 5,02 milijona potnikov. Glede na julij lani je bilo potnikov za 76,5 odstotka več. Rast so v Frankfurtu zabeležili kljub enodnevni stavki letališkega osebja Lufthanse proti koncu julija, zaradi česar je letališče sprejelo za okoli 100.000 potnikov manj.

Julija je bil v Frankfurtu potniški promet sicer še vedno 27,4 odstotka pod tistim iz julija 2019, v prvih sedmih mesecih pa je bilo v tej primerjavi potnikov manj za 36,3 odstotka.

Tudi v Frankfurtu se je ob tem zmanjšal obseg tovornega prometa, in sicer julija za 18,1 odstotka. To je tudi posledica zapiranja zračnega prostora zaradi vojne v Ukrajini in negativnih učinkov zaprtij, namenjenih omejevanju širjenja novega koronavirusa, na Kitajskem na globalno gospodarstvo.