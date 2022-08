Janja Garnbret je četrti tekmovalni dan evropskega prvenstva v športnem plezanju osvojila svojo drugo zlato kolajno. Pot do nje je bila vsaj za gledalce in spremljevalce bolj stresna, kot so bile vse letošnje zmage 23-letne Korošice. Slovenjgradčanka namreč na vnovič nabito polnem Königsplatzu ni osvojila prvega vrha, medtem ko sta ga zmogli Francozinja Oriana Bertone in Nemka Hannah Meul. Toda v nadaljevanju je slovenska šampionka prestavila v višjo prestavo. Najprej je drugi balvan kot edina splezala do vrha, nato še tretjega ter si pred vstopom v četrtega že zagotovila dvojno krono. Da je v tej sezoni še nepremagljiva na vsaki tekmi, na kateri je nastopila, pa čivkajo že vrabčki v Münchnu.

»V psihološkem smislu je bila tekma izjemno težka. Poleg tega so bile zelo težke tudi finalne smeri, ki so mi pobrale veliko energije. Želela sem postati dvojna evropska prvakinja in to mi je tudi uspelo. Pot je bila težka, a nepozabna,« je v mešani coni odgovarjala Janja Garnbret. »Nisem navajena tako slabo začeti. Bržčas tudi vi ne. A sem bila ves dan tako dobre volje, da nisem paničarila. Vedela sem, da nas čakajo še tri težke smeri, v katerih bom imela priložnost za dokazovanje. Poleg tega sem po prvem balvanu začutila, da so tekmice postale bolj motivirane. A tudi s tem se nisem obremenjevala.«

Medtem ko je uradni napovedovalec o Slovenki stresal presežnike iz rokava, je tudi med njenim zadnjim plezanjem večkrat povedal, da je že evropska prvakinja. »Sama tega nisem vedela. Ves čas sem imela v ušesu slušalke ter bila v svojem filmu,« je pojasnila ter v nadaljevanju izdala še eno skrivnost: »Prvič v karieri sem si v finalu povila kazalec na roki in lahko rečem, da je plezanje s povojem precej težje. Morda zato nisem preplezala prvega balvana, saj nisem čutila oprimka, medtem ko mi je Oriana rekla, da je začutila oprimek ravno s kazalcem. Tudi na zadnjem balvanu sem naredila gib le z eno roko, saj sem se bala, da bom spet začela krvaveti, prvenstva pa še ni konec. A moram ostati pozitivna, saj sem se naučila, da lahko plezam tudi s povitim prstom.«

V dopoldanskem polfinalu, ki se je začel že ob 9. uri, je Janja Garnbret osvojila vse štiri vrhove ter bila prepričljivo najboljša. »Ponosna sem predvsem, ker sem rešila en res težak problem, medtem ko mi drugi trije niso delali težav. Svoje plezanje lahko označim kot odlično,« je bila pred finalnimi nastopi zadovoljna Janja Garnbret. Korošica je bila edina slovenska finalistka. Vita Lukan, evropska podprvakinja v balvanskem plezanju iz Zakopanov leta 2019, je bila v polfinalu deseta in bila nad uvrstitvijo zelo razočarana. Osvojila je dva vrha in eno cono, tako kot finalistka Francozinja Oriane Bertone, a je imela več poskusov, tako da je ostala izven šesterice finalistk. Katja Debevec je bila dvanajsta.

Najboljša slovenska športnica bo imela sedaj dva dneva počitka, v sredo pa jo čaka nastop na premierni izvedbi nove olimpijske discipline, kombinacije težavnostnega in balvanskega plezanja. »Veselim se dveh dnevov počitka, ki ju po štirih dneh plezanja res potrebujem. Verjamem, da se bom spočila ter se vrnila nazaj spet maksimalno pripravljena in motivirana,« ne dvomi Slovenka, ki so jo prebivalci Münchna dodobra spoznali.