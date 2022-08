"Odločitev o evtanaziji je bila sprejeta na podlagi ocene o vztrajni grožnji za varnost ljudi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja norveškega direktorata za ribištvo Frank Bakke-Jensen. Dodal je, da so skrbno preučili vse možne rešitve in ugotovili, da nimajo razpoložljivih sredstev, s katerimi bi lahko zagotovili dobro počutje živali.

Pristojne službe so pred tem večkrat pozvale množice ljudi, ki so Freyo oblegale, naj se mrožinji ne približujejo in je ne vznemirjajo, saj s tem ogrožajo tako sebe kot njo. Nekateri so navkljub številnim opozorilom in nasvetom skakali v vodo, da bi žival videli od blizu, ali pa so vanjo metali stvari.

Prejšnji teden je norveško ministrstvo za ribištvo objavilo fotografijo velike skupine ljudi, vključno z otroki, ki so stali na dosegu roke živali, navaja BBC. Po besedah Bakke-Jansena se je minuli teden jasno pokazalo, da javnost nasvetov ne upošteva, zaradi česar je direktorat sklenil, da je ogrožena varnost ljudi in da ni poskrbljeno za dobro počutje živali.

Evtanazija, ki je bila po zagotovilih Bakke-Jansena izvedena »na human način«, je bila sicer skrajna možnost. Freyo so namreč med drugim hoteli premestiti iz oselskega fjorda, a so to možnost kasneje zaradi skrbi glede njenega počutja, zavrnili, še navaja BBC.

600-kilogramska Freya, ki so jo v fjordu prvič opazili sredi julija, je ime dobila po nordijski boginji lepote in ljubezni. Samica je v fjordu norveške prestolnice prebivala več tednov in je za številne tamkajšnje prebivalce postala poletna atrakcija. Med drugim so jo večkrat opazili, kako se kobaca v zasidrane čolne, se tam sonči in spi, zaradi česar je nekaj čolnov tudi potonilo. Posneli so jo tudi med preganjanjem race in napada na laboda.

Mroži, ki dnevno spijo tudi do 20 ur, sicer veljajo za zaščiteno vrsto in običajno živijo severneje, na Arktiki. Navadno ne napadajo ljudi, kljub temu je v preteklosti že prišlo do nekaj redkih incidentov.