Cestni kolesarji so na evropskem prvenstvu opravili z 207,9 kilometrov, pretežno ravninsko, doglo etapo. Etapa se je začela v Murnau in končala v središču Münchna. Med 142 kolesarji na startu je bilo osem slovenskih kolesarjev, vloga kapetana pa je pripadla izkušenemu Luki Mezgecu.

Etapo sta zaznamovala Švicar Silvan Dillier in Avstrijec Lukas Pöstlberger, ki sta se podala v beg kmalu po startu in sta bila ujeta slabih 30 kilometrov pred ciljem. Segla sta si v roko in nato delo prepustila ekipam z izjemnimi sprinterji v ekipi. Zelo dobro se je držala tudi slovenska ekipa selktoja Uroša Mourna, kjer so Tilen Finkšt, Aljaž Jarc, Domen Novak, David Per, Jakob Primožič ter Matic Žumr in Jan Tratnik zelo dobro delovali za svojega kapetana.

Izkušeni Luka Mezgec je v zadnjih kilometrih nato ostal sam in je še enkrat več dokazal, da se odlično znajde v veliki skupini kolesarjev. Pripravil si je odlično izhodišče za ciljni sprint, kjer pa je nato ostal malce zaprt. Mezgec je na koncu poskrbel za še svojo tretjo uvrstitev med najboljšo deseterico na evropskih prvenstvih, a višje od šestega mesta ni zmogel. Prepričljivo je bil najboljši prvi favorit za končno zmago NIzozemec Fabio Jakobse, ki je brez težav ugnal Francoza Arnaud Demarja in Belgijca Tima Merlierja.

»Z reprezentančnimi kolegi, ki so tukaj, ne dirkamo prav veliko skupaj, a napravili smo odličen načrt. Vsi so opravili svoje delo in me pripeljali v odličen položaj. Z veliko hitrostjo sem prišel za Merlierjevo kolo, ki sem ga videl kot največjega tekmeca in ga nato iz zavetrja tudi prehitel. Presrečen sem z naslovom evropskega prvaka,« je po zmagi povedal novi evropski prvak.