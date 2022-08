Zaradi namerne zastrupitve poginilo več kot 150 ogroženih jastrebov

V Bocvani in Južni Afriki so neznani storilci v ločenih primerih zastrupili več kot 150 jastrebov, ki veljajo za ogroženo vrsto, so sporočili tamkajšnji naravovarstveniki in opozorili, da se tem pticam zaradi pobojev grozi izumrtje. Zastrupitve jastrebov na jugu Afrike sicer niso redke, saj ti opozarjajo na nezakonite aktivnosti lovcev.