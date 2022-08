»Prvi del je za nami. Prvi zaključek je bil odličen. Janja je pokazala svoje, dobila to, po kar je prišla. Seveda sem hotel še več, Mii Krampl je malo zmanjkalo, da bi bila na stopničkah. Imel sem željo, da bi imeli še kako tekmovalko več v finalu,« je slovenske nastope pospremil selektor Gorazd Hren.

»Verjel sem, da imamo lahko dvojne stopničke. Do samega finala je zelo dobro kazalo, da se bo tako zgodilo, a je bila Mia na koncu četrta. Je tako, kot je. Naslov evropske prvakinje imamo in tega se veselimo,« je dodal.

Kruder izpolnil cilj

»Pri balvanih sem zelo vesel, da je Jernej Kruder prišel v finale, zame je s tem kar izpolnil cilj, glede na to, kako se je odvijala njegova sezona. Definitivno bi si tudi tukaj želel še kakšnega fanta v finalu balvanov, žal se ni izšlo,« pa je selektor ocenil nastope slovenskih plezalcev v balvanskem plezanju, ko je Kruder osvojil končno šesto mesto.

Kar nekaj razprav v zaodrju je bilo o zahtevnosti smer, zlasti moške v finalu balvanskega plezanja so bile zelo zahtevne ter predstavljale zelo težko uganko.

Težka smer ohranjala napetost do konca

Po mnenju selektorja so bile ženske smeri za težavnost »kar v redu«. »Polfinalna smer za punce je bila od začetka naprej zelo intenzivna, finalna smer pa je bila dobra, ni pa bila odlična, zato ker se je mogoče smer malo vlekla. Kljub temu, da je bila smer zelo dolga, so punce, razen Janje, popadale kar dosti na istem mestu. Iz tega stališča mogoče ne najbolj posrečeno. Ampak punce so se razdelile, Janja pa je lahko pokazala, da je najboljša, to je bilo dobro,« meni selektor.

»Pri balvanih si vedno želimo težke runde. Balvani niso bili slabi, vendar pa mogoče za odtenek kakšna smer malenkost pretežka, mogoče je to pokvarilo šov, lahko pa da je tudi držalo napetost do konca. Želeli bi si seveda kak vrh več, definitivno pa boljše težko kot prelahko,« je ocenil selektor Hren.

V tekmovalni areni prizorišča na Kraljevem trgu v bavarski prestolnici so tudi danes v igri nova slovenska železa. Janja Garnbret, Vita Lukan in Katja Debevec se merijo v balvanskem plezanju, Luko Potočarja, Domna Škofica in Milana Preskarja pa čaka preizkušnja v težavnosti.