Okoli pol enajste ure včeraj zvečer se je na poti na Triglav v občini Kranjska gora poškodoval tuji planinec, ki je padel s poti proti Doliču. Našel ga je oskrbnik koče, mu nudil prvo pomoč, ga pospremil do stare vojašnice ter z njim bivakiral do jutranjega reševanja. Na klasični način so že sinoči posredovali gorski reševalci iz Bovca in Mojstrane, danes pa so ponj prišli z vojaškim helikopterjem.

Zavedla jih je navigacija

V zadnjem mesecu so sicer reševalne ekipe bohinjskih gorskih reševalcev, pa tudi policijski in vojaški helikopter že petkrat reševali izgubljene pohodnike na Voglu, nazadnje v petek. V treh primerih jih je zavedla navigacija, ki jih je pri sestopu pripeljala na neprehoden in nevaren teren z visokimi grapami. Eden od izgubljenih pa je šel z nemarkirane, a uhojene poti in prav tako zašel na nevaren in neprehoden teren. Vsi so bili tujci, ob reševanju so se nahajali pod smučiščem Vogel, kjer je tudi kabinska žičnica. Doslej poškodovanih na srečo ni bilo. »Pristojni opozarjamo na uporabo markiranih poti in ne zgolj navigacije. Navigacija naj bo le pripomoček in ne nadomestek uradnim zemljevidom in markacijam.,« pravijo v Policijski upravi Kranj.

Ena pot, ki je bila že dvakrat razlog za reševanje, je z Google zemljevidov že izbrisana. Pristojni opozarjajo, da so markirane poti na planinskih kartah običajno obarvano rdeče, polne črte so lahke, prekinjene rdeče pa zahtevne planinske poti. Ostalo (pike, prekinjene črte) pa predstavljajo lovske poti, kolovoze, brezpotja, ki so za nepoznavalce območja lahko nevarne. Zato naj jih ne uporabljajo in ostanejo na markiranih.