Preiskava smrti hrvaškega novinarja Vladimirja Matijanića še ni končana, saj na nekatere izvide še čakajo, so pa znane že prve ugotovitve obdukcije. Ta je potrdila okužbo s covidom-19, zaradi katere je razvil hudo obliko pljučnice, obenem pa je prišlo do vnetja srčne mišice. Srce zato ni moglo več črpati krvi, poroča hrvaški Index. Sodeč po informacijah, ki so na voljo, pa tudi po pogovorih z njegovo partnerko Andreo Topić in različnimi strokovnjaki, se da sklepati, da bi Matijanić okužbo lahko preživel, če bi ga v bolnišnico vzeli takoj ob okužbi. Doma možnosti preživetja zanj ni bilo. Trenutno ni natančno znano, kdaj se je sploh okužil, povsem možno, da že nekaj dni preden mu je domači test okužbo potrdil.

Noben ga ni poslušal, noben sprejel v bolnišnico

Poročali smo že, kako je Matijanić dan pred smrtjo in še isti dan zaradi izredno slabega počutja, izredne izčrpanosti, težkega dihanja, kašljanja … večkrat klical na urgenco infektologije, dežurnega zdravnika, njegova partnerka pa več kot desetkrat na nujno medicinsko pomoč. Kaj več od nesmiselnih nasvetov, naj se hidrira, urinira v lonček, če ne more do stranišča in naj se vendarle posili s kakšno slano palčko, nista dobila. Reševalci so v petek sicer prišli dvakrat, prvič eno uro pred njegovo smrtjo, ko ga niso želeli odpeljati v bolnišnico, saj da ima običajne simptome. Ob njihovem drugem prihodu se je novinarju že ustavilo srce in mu niso mogli več pomagati.

Glavni vzrok smrti covid-19

Glede na Matijanićeve navedbe v pogovorih z različnimi zdravstvenimi delavci, ki so sedaj pod drobnogledom preiskav, bi morali njegove zdravstvene težave, avtoimune bolezni in dejstvo, da zaradi njih ni bil cepljen, jemati veliko resneje. Upoštevati bi morali tudi možnost srčnega popuščanja, še poroča Index. Zaradi poškodb pljuč in dodatnega popuščanja srca se je razvil ogromen pljučni edem. Srce ni moglo črpati krvi, ta se je izlivala v pljuča, on je nehal dihati in umrl. Kot glavni vzrok smrti je naveden covid-19, najverjetneje je umrl zaradi pljučnega edema, na kar sta vplivali pljučnica in vnetje srčne mišice.

Po pisanju časnika Index bi hrvaški preiskovalni novinar imel možnost preživetja, če bi ga hospitalizirali na začetku okužbe in če bi bil pod stalnim nadzorom zdravnikov. Doma te možnosti ni imel. Boljše možnosti za preživetje bi imel tudi, če bi mu dali protivirusno zdravilo remdesivir, ki ga na Hrvaškem primanjkuje, ali paxlovid, ki se ga tam sploh še ne uporablja.