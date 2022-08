Slovenski košarkarji so v petek v največjem turškem mestu po podaljšku s 104:103 premagali domačo reprezentanco. Ključna pri zmagi sta bila ravno Dragić in Dončić, ki sta dosegla 28 in 23 točk. Dragić je tudi zadel odločilno trojko za zmago v izdihljajih podaljška.

Danes proti Ukrajini bo selektor Aleksander Sekulić obema namenil počitek, so sporočili iz KZS, tako da bo imel na voljo 13 košarkarjev.

Tekma se bo začela ob 19. uri.