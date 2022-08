V nedeljo bo povečini sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo na zahodu krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V torek bo povečini sončno, sredi dneva ali popoldne bo še nastala kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka se iznad severnega Jadrana počasi pomika proti jugovzhodu in danes še vpliva na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas dokaj sončno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v krajih vzhodno od nas bo dopoldne še deževalo. V Kvarnerju bo pihala burja, ki bo popoldne slabela. V nedeljo bo povečini sončno, več spremenljive oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas.