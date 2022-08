Zastoj dolg osem kilometrov je nastal pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi proti mejnim prehodom s Hrvaško, na relaciji Šmarje-Dragonja in od Seče proti mejnemu prehodu Sečovlje.

Na gorenjski avtocesti sta zaprta uvoz Hrušica in uvoz Lipce proti Avstriji. Izvoz Lipce proti Avstriji je odprt. Promet tam je dovoljen za pot proti Jesenicam, Kranjski Gori in Ratečam. Priporoča se izvoz Lesce.

Občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji zaradi zastojev.

Čakalna doba je na mnogih mejnih prehodih po Sloveniji. Vozniki osebnih vozil morajo pri vstopu v državo do 30 minut čakati na mejnih prehodih Jelšane in Metlika, na prehodih Starod in Obrežje pa morajo čakati do ene ure. Več kot dve uri čakalne dobe je pri vstopu v državo na prehodu Gruškovje. Pri izstopu iz države je čakalna doba na mejnih prehodih Starod, Metlika, Jelšane in Gruškovje približno 30 minut. Na Dragonji in v Sečovljah se za izstop iz države čaka eno uro.

V ponedeljek praznik tudi pri sosedih

Tako v ponedeljek, ko je praznik v Avstriji, Italiji, Franciji, na Hrvaškem in v Sloveniji, kot v torek na prometno-informacijskem centru pričakujejo zastoje pred mejnima prehodoma Karavanke in Šentilj proti Avstriji. Predora bodo v primeru daljših zastojev zapirali.

Slovenska policija pa posebej na praznični ponedeljek v dopoldanskem času pričakuje povečan promet proti Gorenjski oz. v smeri proti Brezjah.

Zaradi povečanja prometnih tokov in večjih zgostitev v prometu se policija v prihajajočih dnevih in tednih boji drastičnega poslabšanja prometne varnosti. Voznike zato pozivajo, da se držijo prometnih pravil, so strpni, načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije ter potujejo morda po manj obremenjenih poteh. Ob zastojih naj pomislijo na vse udeležence v prometu, so še pozvali.