Med bolj obremenjenimi bodo gorenjska avtocesta, primorska avtocesta v obe smeri, ljubljanski obroč, predvsem južna in zahodna obvoznica, dolenjska in štajerska avtocesta. Prav tako danes in v nedeljo pričakujejo zastoj na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji.

Pričakovati je tudi močno povečan promet proti izletniškim točkam, bolj polna počivališča in parkirne prostore ter čakalne dobe na bencinskih servisih.

Voznikom zato svetujejo, da v smeri proti morju, Istri, Dalmaciji in turističnim točkam računajo na zgostitve z možnimi zastoji.

V ponedeljek praznik tudi pri sosedih

Tako v ponedeljek, ko je praznik v Avstriji, Italiji, Franciji, na Hrvaškem in v Sloveniji, kot v torek na prometno-informacijskem centru pričakujejo zastoje pred mejnima prehodoma Karavanke in Šentilj proti Avstriji. Predora bodo v primeru daljših zastojev zapirali.

Slovenska policija pa posebej na praznični ponedeljek v dopoldanskem času pričakuje povečan promet proti Gorenjski oz. v smeri proti Brezjah.

Zaradi povečanja prometnih tokov in večjih zgostitev v prometu se policija v prihajajočih dnevih in tednih boji drastičnega poslabšanja prometne varnosti. Voznike zato pozivajo, da se držijo prometnih pravil, so strpni, načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije ter potujejo morda po manj obremenjenih poteh. Ob zastojih naj pomislijo na vse udeležence v prometu, so še pozvali.