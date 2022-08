Olimpija se je znašla v povsem novem položaju, saj bo prvič v vlogi favorita, ko vsi pričakujejo, da bo proti povratnici v ligo Gorici osvojila tri točke. To bo tudi preizkus zrelosti ekipe in njenega značaja. »Po veliki tekmi reprezentance, lige prvakov ali derbiju je priprava na naslednjo tekmo vedno težja. V pripravah na veliko tekmo nikoli ni težav z motivacijo, v tem tednu pa smo se morali ob načrtu za tekmo pripraviti tudi mentalno,« je pojasnil trener Olimpije Albert Riera. Prizna, da je lepo slišati pohvalne besede Tima Maxa Elšnika, da je najboljši trener, s katerim je delal v dosedanji karieri, a istočasno poudari, da je njegov cilj posredovati igralcem čim več informacij, kako naj reagirajo na igrišču.

Trener vratarjev Boromisa športni direktor Olimpije

Strokovni štab, v katerega je Riera pripeljal le enega Španca Pabla Remona Arteta za pomočnika, je temeljito preučil igro Gorice. »Na zadnji tekmi s Koprom si glede na statistiko, posest žoge, kontrolo dogajanja in priigrane priložnosti ni zaslužila poraza. Ne smejo nas zavesti trije zaporedni porazi Gorice, saj so izidi slabši od predstav. Za nas bo vse težje, saj si vsak želi premagati ekipo, ki je na prvem mestu na lestvici,« je povedal Riera, ki je spregovoril tudi o odnosu z navijači. »Ne ukvarjam se s stvarmi, ki niso v moji pristojnosti, ampak le z igralci in igriščem. Pomembno je le, da navijači podpirajo ekipo. Ključ do zadovoljstva navijačev so uspehi,« je bil diplomatski odgovor Riera, potem ko je doživel vroč sprejem na predstavitveni tiskovni konferenci.

Olimpijo je zapustil napadalec Ivan Prtajin (na 23 tekmah samo štirje goli iz 33 priložnosti), ki se je preselil v tretjo nemško ligo, kar pomeni, da ljubljanski klub išče novega napadalca. Kot vse kaže, Riera ne računa več na Portugalca Djala Aldairja, saj ni bil niti med 20 igralci za tekmo v Mariboru. Novi športni direktor kluba je postal Hrvat Goran Boromisa, ki je bil v času trenerja Dina Skenderja trener vratarjev v Olimpiji in tedaj je imel Hrvat Ivan Banić (s svojimi napakami napakami je Olimpijo letos spomladi oškodoval za deset točk in naslov državnega prvaka) prednost pred Matevžem Vidovškom, odkritjem letošnje sezone. Boromisa je napovedal, da bo na naslednjih dneh prišlo še do nekaterih prihodov in odhodov igralcev, vendar nosilcev igre ne bodo prodajali, razen če bi prišla sanjska ponudba.

Maribor se je zameril nogometnim bogovom

Državni prvak Maribor bo v nedeljo gostoval v Domžalah. Potem ko je Maribor s skupnim izidom 0:3 izpadel proti Helsinkom v kvalifikacijah za ligo Evropa, se bo zdaj skušal uvrstiti v skupinski del konferenčne lige, njegov zadnji tekmec pa bo romunski prvak Cluj. Maribor je v hudi krizi, saj je doživel pet porazov zapored (dosegel le en gol proti Kopru) in ekipa je z vsakim neuspehom pod večjim pritiskom. »Slaba serija ne more trajati v nedogled. Nismo si zaslužili, da se nam to dogaja. Kaznovani smo prehitro in na najhujši način, s prepoceni prejetimi zadetki,« se brani trener Radovan Karanović, ki je skupaj s športnim direktorjem Markom Šulerjem deležen upravičenih kritik. Morda se je Maribor v finišu lanskega prvenstva zameril nogometnim bogovom, ko je izsilil naslov prvaka z nekaterimi dejanji, ki niso bila proti pravilom, so pa bila moralno sporna: dogovor za prestop z vratarjem Mure Markom Zalokarjem nekaj ur pred tekmo v Murski Soboti, govorice o posebni stimulativni premiji Radomljam za zmago proti Kopru...

Pari 5. kroga v 1. SNL, danes ob 17.30: Mura – Tabor, ob 20.15: Koper – Radomlje, jutri ob 20.15: Domžale – Maribor, ponedeljek ob 20.15: Olimpija – Gorica.