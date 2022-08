Zakaj vemo, da bi se britanska političarka Liz Truss, plavolasa, počesana, zelo verjetna naslednica plavolasega, z glavnikom sprtega dosedanjega premierja Borisa Johnsona, rada pojavila v Voguu? Zgolj zato, ker je nespametno, nesramno in politično posmehljivo na vprašanje, kako bi se kot premierka odzvala na zahteve škotske premierke o novem referendumu o neodvisnosti (na prvem leta 2014 jo je 55 odstotkov volilcev zavrnilo), odgovorila: »Nicolo Sturgeon je najbolje ignorirati.« Za dobro mero je dejala, da je Sturgeonova »iskalka pozornosti«. Kaj hujšega! Sturgeonova je bila »jezna v imenu Škotske«. »Če nekdo reče, da bi me morali ignorirati, to v bistvu pomeni, da bi morali ignorirati Škotsko, ki je prav gotovo ne bo nihče ignoriral, dokler bom jaz prva ministrica,« se je odzvala Nicola Sturgeon. Najboljše pa je bilo šele na poti.

Kot bi pogoltnila oso

Razkrila je, da se je Liz Truss, ko sta se srečali na lanskem okoljskem vrhu Cop26 v Glasgowu, želela pogovarjati le o tem, kako naj pride v … Vogue. Hotela je vedeti, kako je Sturgeonova prišla v Vogue. Povedala ji je, da so jo prosili in je rekla da. Ko je dodala, da je bila v Voguu dvakrat, naj bi bila Liz Truss pomalem videti, kot bi pogoltnila oso. »Pa o meni pravi, da sem iskalka pozornosti,« je dodala Sturgeonova. Boleče! Prva in do zdaj edina britanska premierka, ki je pozirala za Vogue, je bila Theresa May, zdaj le poslanka, lastnica na stotine parov čevljev, ki je v spremljajočem intervjuju trdila, da so ves čas njene politične kariere hvalili izbor njenih oblačil. Na Škotskem so se številni zmrdovali, ko je njihova resna premierka »neresno« pozirala za Vogue v modnih oblačilih. Očitno niso brali dolgega odličnega intervjuja, ki je spremljal fotografije, saj je zelo koristil Škotski ter razumevanju Škotske in spora o drugem referendumu o neodvisnosti z britansko vlado.

Vogue ima podoben »problem« kot Playboy. Obe reviji sta prepolni fotografij, ena modnih, druga golih, zaradi katerih »gledalci« obeh ne vedo, da Playboy nikoli ni prikazoval le golote in seksa, Vogue pa nikoli le mode in lepote. Obe reviji spremljata popularno kulturo in še marsikaj, od potovanj do umetnosti, od literature, glasbe do filma. Obe reviji imata dobre članke in intervjuje. Medtem ko Playboyu ni uspelo sleči nobene prve dame ali premierke, se te rade pojavljajo na naslovnici in na notranjih straneh Vogua, pa ne le zaradi mode.

Elitistična košarica Melanii Trump?

Playboy je bil vedno tudi političen in liberalen, Vogue je že dolgo naklonjen naprednejšim demokratom. Leta 2016 se je prvič v svoji 120-letni zgodovini vmešal v predsedniško dirko in podprl demokratsko kandidatko Hillary Clinton, ki je bila leta 1998 tudi prva ameriška prva dama na naslovnici Vogua. Michelle Obama je bila na naslovnici modne biblije rekordnih trikrat. Tudi Jill Biden je že bila na naslovnici. »Naša« Melania Trump je v prvem intervjuju po izselitvi iz Bele hiše potožila, da je Vogue pristranski, ker je nikoli ni dal na naslovnico, ko je bila (republikanska) prva dama (na njej je bila sicer kot Trumpova nevesta, v poročni obleki). Oglasil se je tudi Donald Trump, ki je Voguu pripisal elitistično košarico, ker Melanie kot prve dame nikoli ni bilo na njegovi naslovnici. Februarja 2021 je bila na naslovnici prva podpredsednica v zgodovini ZDA, ki je bila tudi prvi nebeli človek na podpredsedniškem položaju, saj je afriško-azijskega rodu. Številni so Voguu pripisali, da jo je na fotografijah »pobelil«, na twitterju pa se je pojavil plaz vprašanj o tem, zakaj sovraži temnopolte ženske (kljub trem objavam Michelle Obama na naslovnici).

Ukrajinska prva dama in lepotica

Za najnovejšo domnevno kontroverzno pojavo na naslovnici in v reviji Vogue naj bi poskrbela Olena Zelenska, ukrajinska prva dama, lepotica, ki jo je fotografirala legendarna Annie Leibovitz. Številni so ji očitali, da s poziranjem za Vogue spodkopava resnost vojne v Ukrajini, ker so njene glamurozne fotografije v kričečem nasprotju z okrutno resničnostjo življenja Ukrajincev v vojni. Kritiki pozabljajo na spremljajoči intervju z naslovom Portret poguma, v katerem Olena Zelenska govori o čustvenih posledicah vojne, o ukrajinskih vrednotah pa tudi o tem, da jo je nenadoma vrglo v središče pozornosti tragedije. Mnogi jo po drugi strani hvalijo, češ, to je bila briljantna poteza, ker je na ukrajinsko stran dobila 22,5 milijona bralcev Vogua po svetu, katerih večina najbrž ne spremlja resnega dogajanja. Pomaga tudi domnevna kontroverznost, saj zdaj o tem posluša in bere še veliko več ljudi po svetu. Za Ukrajino ostaja ključno, da ohrani zanimanje sveta za svojo usodo, saj gre tudi za psihološko in informacijsko vojno. Tudi predsednik Zelenski, veliki zmagovalec informacijske vojne, je v reviji Vogue ob svoji ukrajinski elegantni prvi dami, kot ves čas od začetka Putinove invazije, oblečen kot vojak.