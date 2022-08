Drama v Drami

Premier Robert Golob je po včerajšnjem ogledu ljubljanske Drame ocenil, da je objekt res neprimeren, in izrazil začudenje, kako se je lahko znašel v takšnem stanju. Napovedal je uvrstitev projekta prenove, ki »ni projekt enega ministrstva, ampak razvojni projekt celotne vlade«, v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko investicijo začeli takoj. Tako je to v naši politiki. Drama je vedno. V svojem največjem sijaju. V vsakem trenutku je drama na hodnikih in v koalicijskih kuloarjih. Za kaj takega pa res ne sme zmanjkati denarja.