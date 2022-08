Za pogumne mame in radovedne otroke

V širši okolici Kočevja, odmaknjeno od naselij, ljudi in cest, člani Društva Gozdovništvo od leta 2017 vodijo od nekajurnih do večdnevnih tečajev preživetja v naravi. Konec avgusta bodo tako ponovno pripravili otroški tabor, namenjen otrokom od 8 do 13 leta starosti.