Do incidenta je prišlo v cetinjskem naselju Medovina, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina. Moški naj bi se po družinskem prepiru odpravil ven in streljal na mimoidoče.

Po poročanju črnogorskega časnika Vijesti se je 34-letni moški po družinskem prepiru oborožen z lovsko puško odpravil na ulico in pričel streljati.

Policisti so se na dogajanje nemudoma odzvali in strelca poskušali obvladati, vendar se ta ni predal in je streljal tudi nanje. Policisti so streljali nazaj in napadalca ubili, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Štiri osebe so hospitalizirali v cetinjski bolnišnici, dve osebi pa so prepeljali v Klinični center Črne gore v Podgorico. Med ranjenimi so tudi mladoletne osebe in policist. Na kraju dogodka je več državnih tožilcev, kot tudi pripadniki reševalnih služb, policije in tamkajšnje civilne zaščite.

Po neuradnih informacijah je črnogorski premier Dritan Abazović napovedal, da bo skupaj z ministri in županom Cetinja Nikolom Đuraškovićem obiskal ranjene.