Nepreslišano: Grega Repovž, odgovorni urednik

Načrt SDS je torej razmeroma preprost: narediti drugi program TV Slovenija za svojo televizijo, tja prestaviti čim več novinarskih in drugih kadrov in svojih medijev, pri čemer računajo na to, da se nova, normalna ekipa ne bo upala oziroma zmogla spopasti s to ostalino janšizma v javnem zavodu. S tem nameravajo zagotoviti plače svojim ljudem, ohraniti na dolgi rok svojo prisotnost na RTV Slovenija, hkrati pa do naslednjih volitev čim bolj znižati stroške poslovanja propagandnega stroja – na Nova24tv, Planetu in drugih medijih bo ostalo minimalno ljudi, da bodo stroški čim nižji in da strankine finance ne bodo preveč obremenjene v času opozicijskega hiberniranja.