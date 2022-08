Kdo ima boljšega tujca?

Vaduz – hit poletja. Verjetno bi Koprčani, če bi sedaj igrali z ekipo iz Lihtenštajna, odigrali drugače. Sedaj, ko je Vaduz v gosteh, pred par tisoč besnimi turškimi navijači, sesul Konyaspor, lani tretjeuvrščeno moštvo turškega prvenstva. S par preciznimi in hitrimi nasprotnimi napadi. Tudi Helsinki so bili od Maribora predvsem hitrejši in močnejši, a po v derbiju videnem, bi njihova ekipa v državnem prvenstvu lahko postala konkurenčna, če bi jim uspelo izumiti kakšnega vodjo. S kadri je pa danes problem. Od bobnarjev, prek natakarjev do veznih igralcev in še česa. Gorici, se zdi, je uspelo pripeljati atraktivno osebo. Ahmed Ankrah, 20-letni vezni igralec, iz Gane po rodu, posojen od italijanskega prvoligaša Parme. Ko je v drugem polčasu tekme med Gorico in Koprom stopil na teren, je bilo videti, kot da je prišel Zinedine Zidane. In bi, če bi tekma trajala še deset minut, dal gol, čeravno bi se mu bilo za to potrebno prebiti čez vse nasprotne linije. Naša liga je – kdo ima boljšega tujca. Zanimiva bi bila tekma med tujci in domačimi igralci. Po koncu sezone na primer, če bi se še komu dalo.