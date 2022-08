Tri dirke pred koncem letošnje sezone (Finska, Francija, Turčija) je 25-letni Gajser v skupnem seštevku za SP zbral 645 točk in ima kar 115 točk prednosti pred drugouvrščenim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (530) in 149 pred tretjeuvrščenim Špancem Jorgejem Pradom (496). Na prejšnji dirki v Uddevalli na Švedskem v boju za svoj četrti naslov svetovnega prvaka v MXGP (po letih 2016, 2019, 2020) in skupno petega v karieri (najboljši v MX2 leta 2015) Gajser ni izkoristil prve zaključne žogice, a skorajda ni verjeti, da bi zapravil še drugo jutri na Finskem. Za dokončno potrditev zlate tablice (na zadnjih treh dirkah je na razpolago še 150 točk) jih šampion iz Pečk pri Makolah – če slučajno Seewer dobi vseh šest posamičnih voženj – potrebuje skupno le še 35, v primerjavi s Pradom pa zgolj eno.

Na dirki na Finskem je bil Tim Gajser leta 2014 drugi v razredu MX2, pred jutrišnjo preizkušnjo na peščeni podlagi s krogom dolžine 1680 metrov pa napoveduje: »Imam občutek, kakor da bomo vozili na novem prizorišču, saj v Hyvinkääji nisem tekmoval že osem let. Upam, da bo tokratna proga dovoljevala več prehitevanj kot tista prejšnji teden na Švedskem. Tam sem bil skupno drugi, čeprav sem si želel zmagati, nadejam pa se, da bom jutri spet na stopničkah. Ne morem verjeti, da so do konca sezone le še tri dirke. A moj cilj je jasen: da se s na vseh treh preizkušnjah prebijem na oder za zmagovalce in da že na Finskem potrdim naslov prvaka.« Če bo Gajser uspešen, bo na prestolu zamenjal aktualnega svetovnega prvaka, Nizozemca Jeffereyja Herlinsa, ki zaradi poškodbe ni mogel braniti lovorike v tej sezoni.

Poleg Gajserja bosta nastopila še dva Slovenca: Jan Pancar (MX2), ki je v skupnem seštevku za SP trenutno dvanajsti z 224 točkami, in Jaka Peklaj na dirki za EP v razredu EMX125. V MXGP bo prva vožnja jutri ob 13.15, druga ob 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10.